fanpage

: RT @fanpage: #Casalino insulta anziani, bambini e down, ma il video è solo un'interpretazione teatrale - lisasali3 : RT @fanpage: #Casalino insulta anziani, bambini e down, ma il video è solo un'interpretazione teatrale - fiordisale : RT @MassimoLeaderPD: #Casalino che insulta down e anziani è come me quando dicevo che Renzi è una preziosa risorsa per il Partito: entrambi… - fanpage : #Casalino insulta anziani, bambini e down, ma il video è solo un'interpretazione teatrale -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Roccocontinua a far parlare di sé per dichiarazioni politicamente scorrette. Questa volta a travolgerlo è il ritrovamento di unsul canale Youtube ArcadeTV7 dove si vede il leader della comunicazione del Movimento 5 Stelle insulare gratuitamentedurante una lezione scolastica tenuta da lui. In realtà però, ilaltro non è che una interpretazione