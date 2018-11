Casalino in un video | «Vecchi e down? Che schifo» Lui | «Recitavo» | ma viene smentito

Quella frase su nazisti ed ebrei nel video del 2004 che imbarazza Casalino : Dopo il messaggio audio contro «i pezzi di m… del ministero dell’Economia», spunta un video choc di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte. Che confessa il suo fastidio per ragazzi down, vecchi e bambini e spiega che «non possiamo semplificare la seconda Guerra mondiale con Hitler=Male e ebrei=Poveretti, ma dobbiamo comprendere la com...

Quella frase su nazisti ed ebrei : spunta un video del 2004 che imbarazza Casalino : Dopo il messaggio audio contro «i pezzi di m… del ministero dell’Economia», spunta un video choc di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte. Che confessa il suo fastidio per ragazzi down, vecchi e bambini e spiega che «non possiamo semplificare la seconda Guerra mondiale con Hitler=Male e ebrei=Poveretti, ma dobbiamo comprendere la com...

Rocco Casalino e il video delle polemiche - il teatro lo smentisce : 'Estranei alla vicenda' : Rocco Casalino non stava recitando. Il Centro teatro attivo di Milano sede del video, risalente a più di 10 anni fa , in cui il portavoce del premier dice 'vecchi e down mi fanno schifo' smentisce ...

Cos’è il video in cui Rocco Casalino parla di “vecchi” e “ragazzi down” : Risale a un corso di giornalismo nel 2004 ed è stato molto criticato, ma lui dice che stava provocando gli studenti interpretando un personaggio

Casalino e il video delle polemiche : 'Stavo recitando - vogliono solo infangarmi' : Rocco Casalino stava recitando. E' questa la replica del portavoce del premier in merito al video pubblicato su youtube da Arcade Tv in cui l'ex gieffino esprime parole pesanti su anziani e ragazzi ...

Casalino non stava recitando : ecco la vera storia del video in cui “offende i bimbi down” : Il video della discordia in cui si sente Rocco Casalino offendere i bambini down risale al 2004 ed è tratto dal girato integrale di una lezione di giornalismo che Casalino tenne al Centro Teatro Attivo di Milano nell'ambito di un corso organizzato dalla Provincia di Milano organizzato dal giornalista Mediaset Enrico Fedocci. .Continua a leggere

"I down mi fanno schifo" - nuova bufera su Casalino. L'ira di Rocco : "Video vecchio - recitavo" : Dal web rispunta un vecchio video e una nuova bufera si abbatte su Rocco Casalino , portavoce delgoverno e potente ras della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Anziani, bambini e down 'mi danno ...

Rocco Casalino : 'Anziani e disabili mi fanno schifo' - Polemiche per un video del 2004 - il Pd : 'Si dimetta' : Ha suscitato scalpore il video di un giovane Rocco Casalino - attuale portavoce di Palazzo Chigi e a lungo capo della comunicazione M5s - in cui sostiene che anziani, bambini e down gli "danno ...

Rocco Casalino - video con frasi contro i down riprese dai media e usate dal Pd : ‘Si dimetta’. Ma è fake : era corso di teatro : Un video risalente a diversi anni fa nel quale Rocco Casalino dice che i bambini down “gli danno fastidio” e lo “irritano” viene ripescato da ArcadeTv7 e ripreso da diversi siti di informazione, provocando la reazione di diversi esponenti di Pd e LeU, da Davide Faraone a Luca Pastorin, che chiedono il suo allontanamento da Palazzo Chigi. Ma è un caso di fake news, perché si tratta di un filmato in cui il portavoce del ...

In rete un video di Casalino : 'Anziani e down mi fanno schifo'. Lui 'volutamente paradossali' : Roma, 8 nov., askanews, - Anziani, bambini e down 'mi danno fastidio', 'mi irritano' e 'mi fanno schifo, come fa schifo un ragno'. È quanto sostenuto da un giovane Rocco Casalino, ripreso in un video ...

Video choc - Casalino : E' una bufala - era recita teatrale : Leggi le ultime notizie, guarda Video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pd e FI contro Casalino per un (vecchio) video contro i down. Lui replica : "Solo fango" : "Oggi la stampa italiana pubblica vere e proprie bufale sul mio conto, con il solo obiettivo di colpirmi, infangarmi e mettere in dubbio la mia professionalità. È stato pubblicato un video che risale ad oltre 10 anni fa", con queste parole Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde alle accuse che gli sono state fatte da Partito democratico e Forza Italia dopo la pubblicazione di un video in cui ...

"Vecchi e down mi fanno schifo" : la vera storia del video di Rocco Casalino : In un vecchio filmato ripreso dal sito Dagospia il portavoce del premier esprime giudizi più che discutibili su down e...

Casalino insulta anziani - bambini e down - ma il video è solo un’interpretazione teatrale : Rocco Casalino continua a far parlare di sé per dichiarazioni politicamente scorrette. Questa volta a travolgerlo è il ritrovamento di un video sul canale Youtube ArcadeTV7 dove si vede il leader della comunicazione del Movimento 5 Stelle insulare gratuitamente anziani, bambini e down durante una lezione scolastica tenuta da lui. In realtà però, il video altro non è che una interpretazione teatrale.Continua a leggere