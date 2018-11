ilfattoquotidiano

: Casalino, Faraone (Pd) al ministro Fontana: “A noi fa schifo il portavoce di Conte e il governo che non lo manda a … - italianaradio1 : Casalino, Faraone (Pd) al ministro Fontana: “A noi fa schifo il portavoce di Conte e il governo che non lo manda a … - italianaradio1 : Durante il Question time al Senato, Davide Faraone, del Partito democratico, si è rivolto al ministro della Famigli… - Cascavel47 : Casalino, Faraone (Pd) al ministro Fontana: “A noi fa schifo il portavoce di Conte e il governo che non lo manda a… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Durante il Question time al Senato, Davide, del Partito democratico, si è rivolto aldella Famiglia e della Disabilità, Lorenzo: “Esprimo disapprovazione e sdegno per il silenzio deldopo le parole di Roccocontro le persone down”. In mattinata era circolato un video del 2004 in cui l’attualedel presidente del Consiglio, Giuseppe, affermava che “i ragazzi down mi fanno, mi danno fastidio“. “A noi fae il governo giallo-verde che non lo manda a casa” ha detto. L'articolo(Pd) al: “A noi faildie il governo che non lo manda a casa” proviene da Il Fatto Quotidiano.