Carenza di Vitamina D | le conseguenze per la salute

Vitamina D - le conseguenze della sua Carenza : La Vitamina D è fondamentale per il nostro organismo. Consente di mantenere le ossa in salute ed è benefica per il cervello e il cuore.La Vitamina D si assume non solo con una corretta e sana alimentazione ma anche con l"esposizione al sole. Coloro che sono carenti di Vitamina D sono maggiormente le persone che trascorrono poco tempo all"aria aperta. A dover fare maggiormente attenzione alla carenza di Vitamina D sono le donne in gravidanza e in ...

Rimediamo alla Carenza di sole sulla pelle - con l’alimentazione e la vitamina D : D’estate passiamo molto del nostro tempo po libero all’aperto, beneficiando del sole e dell’aria aperta. Con l’arrivo però delle giornate che ci avvolgono con freddo e buio, diventa più difficile venire baciati dai raggi solari, con tutte le conseguenze che andranno a inficiare la nostra salute… e non solo quelle puramente estetiche ci faranno tornare bianchi e senza un filo di abbronzatura. Per sopperire però alle ...

La Carenza di vitamina D e una dieta povera di calcio possono causare l'osteoporosi : l'osteoporosi è una condizione patologica caratterizzata dalla diminuzione del contenuto minerale osseo, specialmente del calcio che causa una minore densità delle ossa. La Società Europea di Endocrinologia presenterà alle autorità europee di Bruxelles, in occasione del World Osteoporosis Day del 20 ottobre 2018, un documento sulla carenza di vitamina D, diagnosi precoce e sulle terapie per limitare l'insorgenza dell'osteoporosi. I fattori di ...

Carenza di Vitamina B : ecco quando è necessario assumere un’integratore : Corretta alimentazione e adeguati stili di vita sono aspetti fondamentali per garantire al bambino il sano sviluppo verso l’età adulta. Il pediatra riveste l’importante ruolo di indirizzare bambini (e mamme) verso un’alimentazione equilibrata che assicuri l’apporto di tutti i macro e micro–nutrienti necessari alla crescita (vitamine comprese) e di suggerire, quando ciò non avviene attraverso un’alimentazione corretta e bilanciata, ...

Salute : obesità e Carenza di vitamina D possono indicare un maggior rischio di tumore al seno : La vitamina D è ben nota per i suoi benefici nel costruire ossa sane. Il tumore al seno rimane uno dei tumori più comuni tra le donne di tutto il mondo ed è la causa principale di morte per tumore nelle donne. I fattori di rischio riproduttivi, come pubertà precoce, tarda menopausa, età avanzata alla prima gravidanza, il non avere mai avuto una gravidanza, obesità e storia familiare, sono stati tutti associati allo sviluppo di tumore al seno. Il ...

Vitamina D - Carenza e assunzione : parola d’ordine “appropiatezza terapeutica” : Appropriatezza terapeutica e personalizzazione del trattamento con Vitamina D: è stato questo il focus della “Second International Conference on Controversies in Vitamin D”, summit globale, organizzato sotto l’egida del Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group (GIOSEG) che ha coinvolto oltre trenta dei massimi esperti a livello mondiale in una tre giorni scientifica interamente dedicata all’ormone ...

Vitamina D - monitoraggio e Carenza : ecco chi deve assumerla maggiormente : La Vitamina D, sintetizzata principalmente dalla cute attraverso l’esposizione solare, è essenziale nella salute dell’osso e aiuta l’organismo ad assorbire il calcio. Una sua carenza può quindi comportare una ridotta mineralizzazione ossea e l’insorgenza di osteoporosi e rachitismo. Se ne è parlato alla Second International Conference on Controversies in Vitamin D, il congresso tenutosi a Monteriggioni (Si), organizzato ...