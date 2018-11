Carabinieri alla proiezione del film su Stefano Cucchi | “Vogliamo la lista dei

Carabinieri alla proiezione del film su Stefano Cucchi a Siderno : Dateci la lista dei presenti : Due Carabinieri in divisa entrano nella libreria dove sta per iniziare la proiezione di "Sulla mia pelle", il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. "Mi hanno salutato e chiesto la lista dei partecipanti" afferma Roberta Strangio, titolare della libreria, spiazzata davanti a una richiesta inusuale, "non era mai successo prima". Risponde che un elenco non esiste e loro, con gentilezza, si congedano. Ma non lasciano il locale.--A ...

Carabinieri alla proiezione del film-denuncia su Cucchi : “Dateci la lista dei presenti” : Due Carabinieri, in divisa, in divisa, si dirigono alla cassa della libreria. In una saletta adiacente sta per iniziare la proiezione di «Sulla mia pelle», il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. «Mi hanno salutato e chiesto la lista dei partecipanti». Roberta Strangio, titolare di 40 anni, rimane spiazzata davanti a una richiesta inusuale. Risponde che un elenco non esiste e loro, con gentilezza, si congedano. Ma non lasciano il ...

“Sicuri in Montagna” : il 26 ottobre evento del Parco dell’Aspromonte alla Scuola Allievi Carabinieri : Sensibilizzazione, conoscenza, prevenzione per vivere la Montagna a 360° in completa sicurezza. L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte prosegue nel suo percorso di condivisione e partecipazione organizzando, insieme all’Arma dei Carabinieri con le sue diverse espressioni (Arma Territoriale e Carabinieri Forestali), il Soccorso Alpino e Speleologico della regione Calabria, l’evento “Sicuri in Montagna” che si svolgerà venerdì 26 ottobre alle ore ...

Dal caso Cucchi alla cronaca. Le ombre si contrappongono alle stellette sul cuore di molti Carabinieri - : Le inchieste, gli episodi di cronaca nera che macchiano l'onore della divisa non aiuta ad avvicinare le forze dell'ordine ai cittadini, non aiutano a rafforzare quel senso di integrità e sicurezza ...

Vittoria - spaccia davanti alla scuola : arrestato dai Carabinieri : Un giovane pusher sorpreso a spacciare droga davanti ad una scuola a Vittoria è stato arrestato dai carabinieri. In casa aveva mezzo chilo di droga

Pavia - ubriaco alla guida fermato per un controllo insulta i Carabinieri : denunciato : Protagonista un milanese di 35 anni: il suo tasso alcolito era 6 volte superiore al consentito. Ritirata la patente

Stefano Cucchi : altri 2 Carabinieri indagati/ Ultime notizie - si allarga l’inchiesta - Tedesco “Sono rinato” : Stefano Cucchi, carabiniere Tedesco confessa dopo 9 anni: “Colpito con calci e schiaffi. Non potevo dire la verità ma...”. Le Ultime notizie: svolta nel caso relativo alla morte del geometra(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Schiaffi e calci di fronte alla caserma dei Carabinieri : una donna in ospedale : BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grade concitazione intorno alle ore 10,30 di oggi , giovedì 11 ottobre, in via Bastioni Carlo V, di fronte alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di ...

Perugia - rapinatore ucciso da colpo alla nuca durante inseguimento : indagati due Carabinieri e una guardia giurata : Due carabinieri e una guardia giurata sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di un malvivente durante un inseguimento nato dopo un furto in una tabaccheria di Ponte Felcino, in provincia di Perugia. Il cadavere dell’uomo, ancora con il passamontagna in testa, era stato ritrovato in una stradina secondaria, sul sedile posteriore dell’Audi a bordo della quale i ladri avevano tentato la fuga: l’uomo è morto a ...

Torre Annunziata - Maxi blitz dei Carabinieri - smantellata piazza di spaccio alla 'Provolera'. Ventuno indagati : Maxi blitz notturno dei carabinieri a Torre Annunziata . Eseguite Ventuno ordinanze di misura cautelare per detenzione e spaccio di cocaina, crack e marijuana e per detenzione illegale di armi. Tra ...

Carabinieri : cambio di comando alla compagnia di San Vito dei Normanni : SAN Vito DEI Normanni - cambio di comando alla compagnia dei Carabinieri di San Vito dei Normanni. Il capitano Diego Ruocco, dopo cinque anni di permanenza, lascia il posto al parigrado cpitano ...

Gallagher litiga col controllore : 'Sai che sono famoso?' - arrivano i Carabinieri (VIDEO) : Nel primo pomeriggio di oggi il trapper romano Gallagher ha deciso di condividere con i suoi numerosissimi supporter – la sua pagina Instagram al momento conta oltre 55.000 affezionati seguaci – un acceso diverbio avuto con un controllore di Trenitalia, proprio mentre si trovava a bordo di un convoglio della sopracitata compagnia ferroviaria italiana. Il cantante ha filmato e simultaneamente diffuso le immagini di quanto gli stava accadendo ...