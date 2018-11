Calciomercato Inter - Miranda può partite : i nomi del sostituto [FOTO] : 1/6 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Calciomercato Genoa - la dirigenza pronta ad intervenire dopo la debacle : i nomi valutati [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato Inter - contatti con la Samp per Andersen. Si segue anche De Paul : Dopo sei vittorie consecutive in campionato e un secondo posto raggiunto a pari merito col Napoli a quota 22 grazie alla vittoria di ieri sulla Lazio, l' Inter inizia a guardare anche al Calciomercato ...

Il Calciomercato oggi – Il primo botto di Marotta all’Inter : Il calciomercato oggi – L’Inter è sceso in campo nella 10^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti si candida ad essere sempre più protagonista. Nel frattempo manca solo l’ufficialità dell’accordo con Beppe Marotta ma esiste già l’intesa con l’ex dirigente della Juventus, che si è già messo all’opera. Secondo le ultime indiscrezioni già chiuso il primo colpo di Marotta per il mese di gennaio, si tratta ...

Calciomercato - Inter scatenata : blitz per un colpo da 35 milioni e clamoroso doppio “scippo” alla Roma [NOMI e FOTO] : 1/5 ...

Calciomercato Inter - ecco il primo botto di Marotta! [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara a scendere in campo nella 10^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti in campo contro la Lazio in un match che si preannuncia spettacolare ed importante per le zone altissime della classifica. Nel frattempo manca solo l’ufficialità dell’accordo con Beppe Marotta ma esista già l’intesa con l’ex dirigente della Juventus, che si è già ...

Calciomercato Inter : Modric sempre nel mirino - si riproverà a gennaio : Il match di Champions League perso contro il Barcellona mercoledì per 2-0 ha messo in evidenza quelli che sono ancora alcuni limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. I nerazzurri, infatti, nei primi quarantacinque minuti non sono mai riusciti a far girare la palla e, anzi, hanno subito il palleggio della squadra avversaria. Solo nei primi quindici minuti della ripresa c'è stata una lieve ripresa grazie anche al pressing alto che ha ...

Calciomercato Inter - non solo Modric : tutti i nomi per il centrocampo [FOTO] : 1/6 Modric (Foto AFP/LaPresse) ...

Calciomercato Inter - maxi annuncio : ufficiali 6 rinnovi : Inter scatenata dal punto di vista dei rinnovi, ben sei quelli ufficializzati oggi dal club nerazzurro: tutti i dettagli L’Inter “è felice di annunciare che Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Henrique Dalbert, Roberto Gagliardini, Joao Miranda e Matias Vecino hanno prolungato il proprio contratto con il Club“. Marcelo Brozovic ha rinnovato fino al 30 giugno 2022; Antonio Candreva fino al 30 giugno 2021; Henrique Dalbert ...

Calciomercato Inter - pioggia di rinnovi in casa nerazzurra : prolungato il contratto di sei giocatori : Il club nerazzurro ha comunicato il rinnovo di sei giocatori, compresi Marcelo Brozovic e Matias Vecino pioggia di rinnovi in casa Inter, il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento di contratto di ben sei giocatori. Da Marcelo Brozovic fino a Matias Vecino, passando per Candreva, Dalbert e Gagliardini. Ecco il comunicato della società di Suning: ‘FC Internazionale Milano è felice di annunciare che Marcelo Brozovic, ...

Calciomercato Inter e Milan - interessa un talento della Nazionale : Ausilio al lavoro per gennaio per battere sul tempo i rossoneri : Le prestazioni di Nicolò Barella in questa prima fase di stagione, oltre a farlo entrare nel giro della Nazionale con la cui maglia ha anche avuto modo di giocare da titolare sia contro l’Ucraina che contro la Polonia, lo hanno avvicinato alla definitiva consacrazione. Conseguentemente, è aumentato anche l’Interesse di alcuni top club della massima serie nei confronti del gioiellino del Cagliari. Negli ultimi giorni pare che ...

Calciomercato Inter - per Marino - Ausilio avrebbe pronto il colpo a zero : Di Maria (RUMORS) : Ultime Inter: la prossima estate, a partire da giugno 2019, diversi giocatori di livello saranno in scadenza di contratto. L'Inter è parsa molto Interessata a questa categoria di calciatori e la prova lo sono gli acquisti nell'ultima sessione di mercato [VIDEO] di Stefan De Vrij dalla Lazio e di Kwadwo Asamoah, anch'egli acquistato in scadenza di contratto dalla capolista Juventus. Non è escluso quindi che anche a gennaio qualcosa possa muoversi ...

Calciomercato Genoa : prima offerta italiana per Piatek - c’è anche l’interesse della Juve : Krzysztof Piatek è inarrestabile e ha continuato a segnare anche con la maglia della Nazionale polacca. I numeri dell’attaccante, che attualmente ha più gol che partite in stagione, hanno attirato diversi club, in primis del nostro campionato italiano. In particolare De Laurentiis e Giuntoli sarebbero rimasti talmente colpiti dalle sue prestazioni al punto da recapitare un’offerta a Pegli. Il problema attuale risiede nella ...