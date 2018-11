Calcio femminile in lutto | muore a 19 anni Verena Erlacher

Donna - bomber e… interista! Regina Baresi a SportFair : il lato femminile del Calcio - grinta e dolcezza contro i pregiudizi : SportFair ha avuto il piacere di intervistare Regina Baresi, attaccante e capitano dell’Inter Woman: fra un aspetto e l’altro della sua vita sportiva e della sua infanzia, la calciatrice nerazzurra ha tracciato un quadro ben preciso del calcio femminile italiano Lunghi capelli castani, viso che trasmette femminilità e negli occhi il riflesso di un carattere battagliero. In dosso una maglia a strisce verticali, una nera e una ...

Calcio femminile - amichevole Germania-Italia : programma orari e tv. La partita su Rai Sport : La Nazionale italiana di Milena Bertolini torna protagonista. Dopo la sofferta ma importante vittoria in amichevole contro la Svezia (argento olimpico), la selezione tricolore prosegue il proprio percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali 2019 in Francia affrontando in un’altra amichevole di lusso la Germania, campionessa a Cinque Cerchi a Rio 2016. Un test probante per le Azzurre che se la vedranno contro una delle compagini più forti ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : sorteggiato il tabellone. Tutti gli accoppiamenti fino alla finale : Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio del tabellone degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminle. Spiccano due derby, quello tra le campionesse in carica della Fiorentina e la Florentia e quello della Madonnina tra Inter e Milan. Questi incontri si disputeranno sabato 8 dicembre in gara unica e si preannunciano match decisamente interessanti La modalità di estrazione escludeva la possibilità di incontrarsi ...

Calcio femminile - perché le maglie di Juve e Milan hanno le stellette dei maschi? : Pari dignità Caro Napolista, ieri stavo guardando la partita tra Milan e Juventus del campionato di Calcio femminile e ho pensato di scriverti. La partita è un po’ noiosa anche se si intravedono buone qualità tecniche individuali. È bello vedere come SKY si stia interessando finalmente anche al Calcio femminile; nel tempo potrebbe raggiungere una percentuale importante di pubblico soprattutto se l’Italia cominciasse ad ottenere ...

Calcio femminile - le migliore italiane della sesta giornata di Serie A : Giacinti implacabile - Giugliano inventa : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo a valutare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. MANUELA Giugliano (MILAN): Illuminante in regia e lucida nelle fasi calde. “Nuvoletta Rossa”, come la chiamavano ai tempi del Mozzanica, dimostra di saperci fare con il ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan-Juventus 3-0 - le bianconere crollano all’Ossola. Rossonere sole in vetta : Termina 3-0 in favore del Milan allenato da Carolina Morace il big match del sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le Rossonere si sono imposte contro le campionesse d’Italia della Juventus all’Ossola di Varese. Un risultato che proietta le milanesi in vetta alla graduatoria in solitaria a quota 16 punti. Un match che era iniziato bene per la Vecchia Signora. La manovra delle ragazze di Rita Guarino ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittorie della Fiorentina e della Roma nella sesta giornata : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Juventus tanto atteso, il sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 ha emesso le proprie sentenze. La Fiorentina di Antonio Cincotta ha sconfitto 2-0 al “Gino Bozzi” di Firenze il Tavagnacco. Le viola hanno riscattato l’amara eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea, centrando i tre punti grazie alle marcature della belga ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : super sfida Milan-Juventus nel sesto turno. La Fiorentina affronta il Tavagnacco : Il conto alla rovescia sta per scadere e la sesta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è ormai imminente. Un turno importante quello che ci apprestiamo a vivere, annoverando sfide accattivanti in chiave classifica generale. Partiamo dal big match tra Milan e Juventus, le due squadre a pari punti in vetta a questo torneo nazionale. Una super sfida del Calcio professionistico maschile che si riverbera anche nel ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : i club italiani soffrono in Europa. La distanza resta ampia anche se la crescita è evidente : Inutile negarlo. Ci eravamo un po’ illusi. Dopo la strepitosa cavalcata vincente della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia e il pass conquistato da prima nel raggruppamento, si pensava che il mondo del Calcio femminile nostrano fosse già all’altezza dei contesti continentali più forti. Purtroppo nel corso di quest’edizione 2019 della Champions League vi è ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea 0-6 - pesante ko per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale : Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su Calcio di rigore e al 63′), ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea - le viola a caccia dell’impresa titanica : Ci siamo. Stasera, alle ore 19.30, l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra Fiorentina e Chelsea. Si riparte dall’1-0 di Kingsmeadow, segnato da Carney su rigore, per 90 minuti ed eventuale extra-time di battaglia. Le viola debbono vincere con due gol di scarto per passare il turno mentre alle inglesi basta il pari o una sconfitta di misura, segnando ...

Fiorentina-Chelsea - ottavi Champions League 2019 Calcio femminile : programma - orari e tv. Come seguire la partita : Domani, mercoledì 31 ottobre alle ore 19.30, lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile tra la Fiorentina Women’s FC e il Chelsea. Una sfida tanto attesa dalle viola che, reduci dal ko (1-0) dell’andata in terra britannica, vogliono tentare l’impresa titanica contro la formazione inglese. Le ragazze allenate da Antonio Cincotta credono fermamente ...

Calcio femminile - la Nazionale italiana si prepara all’amichevole con la Germania : ecco l’elenco delle convocate : Il ct Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre che inizieranno la preparazione lunedì 5 novembre a Coverciano Reduce dalla vittoria contro la Svezia (1-0), la Nazionale Femminile prosegue il suo percorso di avvicinamento al Mondiale francese con una amichevole contro la Germania che, al pari dell’Italia, ha staccato il pass per la Coppa del Mondo dopo aver vinto il girone. Il ct Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre che ...