Calcio - Europa League 2018-2019 : Lazio-Marsiglia 2-1. Parolo e Correa spediscono i biancocelesti agli ottavi : La Lazio batte per 2-1 il Marsiglia e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League: decisive le reti di Parolo e Correa, inutile il gol di Thauvin per i transalpini, che non riescono a completare la rimonta. Nell’altra gara del Gruppo H il Francoforte vince per 2-3 in casa dell’Apollon e resta a +3 sugli uomini di Simone Inzaghi. Nel primo tempo Sakai impegna Strakosha al 7′ ma il portiere biancoceleste tiene ...

Europa League - 4^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : La quarta giornata di Champions League si è conclusa, anche se non totalmente in maniera positiva per le squadre italiane. Oggi torna in campo l’Europa League, con Lazio e Milan che proveranno a fare risultato rispettivamente contro Marsiglia (a Roma) e Betis (a Siviglia). Si tratta di due partite chiave, che potrebbero avvicinare alla definitiva qualificazione sia biancocelesti che rossoneri. Tra le altre partite spicca ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : la Lazio ad un passo dal passaggio del turno. Battere il Marsiglia per correre verso i sedicesimi : La Lazio ospiterà domani il Marsiglia nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League: la formazione biancoceleste vuole bissare la vittoria dell’andata in terra transalpina, che vorrebbe dire aritmetica qualificazione ai sedicesimi di finale a meno di una vittoria (improbabile) dell’Apollon contro l’Eintracht Francoforte. Rudi Garcia torna a Roma: per l’ex tecnico giallorosso sarà una sorta di derby, ...

Calciomercato - Ibrahimovic passa e chiude : 'L'Europa mi vuole - ma sto bene coi Galaxy' : ROMA - Sirene dal 'Vecchio Continente' per Zlatan Ibrahimovic ,. 'Sì, è vero: c'è dell'interesse in Europa ma la mia priorità sono i Galaxy : loro hanno dei desideri, io ho dei desideri ma sono ...

Calcio - Europa League 2019 : il Milan va a caccia di rivincite in casa del Betis. Higuain assente per infortunio : Domani alle ore 21.00 torna protagonista l’Europa League 2019 di Calcio e siamo alla quarta giornata di incontri della fase a gironi. Un turno importante per il Milan di Rino Gattuso che, reduce dalla sanguinosa sconfitta interna contro il Betis Siviglia a San Siro, ha voglia di rifarsi in casa degli spagnoli per riprendersi la leadership del gruppo F. Non si preannuncia un match semplice al “Benito Villamartin“. I biancoverdi ...

'Voglio' l'Europa - il weekend di Calcio su Sky Sport lo canta Marco Mengoni : Conto alla rovescia terminato per l'undicesima giornata di Serie A: è il via per un altro grande weekend di calcio su Sky Sport che ci porterà nuovamente verso Champions ed Europa League . Tutto, come sempre, sui nostri canali. Ed è "Voglio" l'Europa il titolo di questo spettacolare fine settimana che ha una colonna ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : i club italiani soffrono in Europa. La distanza resta ampia anche se la crescita è evidente : Inutile negarlo. Ci eravamo un po’ illusi. Dopo la strepitosa cavalcata vincente della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia e il pass conquistato da prima nel raggruppamento, si pensava che il mondo del Calcio femminile nostrano fosse già all’altezza dei contesti continentali più forti. Purtroppo nel corso di quest’edizione 2019 della Champions League vi è ...

Fiorentina - Pioli : 'Il nostro Calcio è al top d'Europa' : L'incrocio di sabato ha molti risvolti perché Fiorentina e Roma chiedono ai rispettivi cammini qualcosa in più. Stefano Pioli, il 'normal one' della panchina, ha i propri perché con la Capitale ha una ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : tutti i risultati della terza giornata. Chelsea ed Arsenal a punteggio pieno : Nella terza giornata dell’Europa League di Calcio restano a punteggio pieno il Chelsea, che batte per 3-1 il Bate e prenota il primo posto nel Girone L, mentre l’Arsenal vince in casa dello Sporting e si prende la vetta solitaria del Girone E. A punteggio pieno anche Zurigo, nel Girone A, che vince per 3-2 lo scontro diretto con il Bayer Leverkusen, il Salisburgo, nel Girone B, che annienta con un secco 3-0 il Rosenborg, la Dinamo ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Marsiglia-Lazio 1-3. La qualificazione ora è più vicina : La Lazio espugna Marsiglia e si avvicina al passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League: i biancocelesti passano per 1-3 in terra francese e salgono a quota 6 punti, mentre i transalpini restano a 1. La vittoria del Francoforte, che batte 2-0 l’Apollon salendo a quota 9 e lasciando gli avversari a 1, spiana la strada anche agli uomini di Inzaghi. Per la Lazio vanno in gol Wallace, Caicedo e Marusic, mentre Payet sigla il momentaneo ...

Calcio - Europa League 2018-2019 - Milan-Betis 1-2. Rossoneri disastrosi - gli spagnoli affondano e li scavalcano in vetta al girone : Un Milan imbambolato, ancora con la mente alla sconfitta nel derby, perde in casa 2-1 con un Betis Siviglia non certo imbattibile e compromette la corsa alla qualificazione al secondo turno di Europa League, facendosi scavalcare in vetta alla graduatoria del girone proprio dagli spagnoli e avvicinare dai greci dell’Olympiacos, vittoriosi sul campo del fanalino Dudelange. Difficile trovare un aggettivo diverso da “disastroso” ...

Europa League - 3^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Dopo la due giorni di Champions League, oggi è il turno dell’Europa League con l’ultimo turno del girone di andata. Tra le altre, in campo Milan e Lazio, chiamate ad ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi di finale. Interessanti anche le sfide tra Lipsia e Celtic e tra Sporting Lisbona e Arsenal. Ecco i nostri pronostici sulle gare di oggi. 18.55 Anderlecht-Fenerbahce ...

Europa League 2018-2019 Calcio - il calendario della prossima giornata. Gli orari e il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : Tornano le coppe continentali dopo la pausa per le nazionali: giovedì, dopo la due giorni di Champions League, va in scena l’Europa League 2018-2019 con la terza giornata dei gironi. Sono ovviamente due le squadre italiane impegnate nella manifestazione: Milan e Lazio. Andiamo a scoprire il calendario completo del turno con tutti gli orari e il programma degli incontri. Terza giornata Europa League 2018-2019 Giovedì 25 ottobre Ore ...

Usain Bolt - offerta per giocare a Calcio in Europa! Si fa avanti il Valletta FC a Malta : Usain Bolt giocherà a calcio in Europa? Un’offerta è ufficialmente arrivata al Fulmine anche se non si tratta di un top team: a contattare il pluri Campione del Mondo e Campione Olimpico di 100 e 200 metri è stato il Valletta FC, società di Malta da poco acquistata dal Sanban Group di Abu Dhabi. Dunque niente Milan per l’ormai ex atleta ma una possibile operazione di marketing per questa piccola società che però avrebbe i liquidi ...