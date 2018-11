Bruxelles | ' rischi interconnessi' Così l' economia UE rallenterà

Le tappe della manovra tra Roma e Bruxelles e il rischio infrazione : Dovrebbero essere auditi, oltre al ministro dell'Economia Giovanni Tria, anche la Banca d'Italia, la Corte dei Conti, l'Istat, l'Upb, le parti sociali e gli enti locali. Martedì 13: arriva la ...

Roma scrive a Bruxelles : "No rischi con manovra" : "Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea", aggiunge. Comunque il governo, prendendo atto delle divergenze con Bruxelles ...

Brexit - l'ora X è arrivata : May a Bruxelles. Ma adesso si rischia un - ennesimo - rinvio : 'Non essendoci alcun accordo, soprattutto sulla questione irlandese - spiegano alcune fonti europee - non si arriverà dichiarazione politica congiunta venerdì sera' come invece si sperava. Theresa ...

Bruxelles in pressing su Roma : "Adesso c'è il rischio contagio" : L'Italia torna nel mirino dell' Unione Europea . Al centro degli attacchi che arrivano da Bruxelles c'è sempre il Def e le misure portate sul campo dal governo come flat tax, superamento della Fornero ...

Fondi Ue a rischio - Bruxelles scrive a Lezzi : 'Pronti ad aiutarvi - ma attenersi alle regole'" : ...le regole nazionali - ricorda Cretu - le risorse liberate dalla riduzione della quota di co-finanziamento devono essere usate nello stesso territorio e in linea con gli obiettivi della politica di ...

Spifferi e mormorii anti-italiani a Bruxelles. Fonti Reuters - il Def è una "assoluta follia" - l'Italia rischia una dolorosa ristrutturazione del debito : L'agenzia Reuters riporta gli Spifferi e i mormorii dei piani alti a Bruxelles, indiscrezioni in cui già si prospettano scenari greci per l'Italia, arrivando a prospettare una imponente ristrutturazione del debito. Fonti europee, che rimangono anonome, giudicano "un'assoluta follia" le previsioni di bilancio del Governo italiano contenute nel Def."Quando Tria ha parlato della previsione di deficit al 2,4% del Pil per i prossimi tre anni ...