Borse europee aprono in rialzo | oggi le nuove stime della Commissione Ue In serata la Fed

Giornata cauta per Milano e per le Borse europee : La Borsa milanese non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia, in attesa del Bollettino economico della BCE e della riunione di politica monetaria della ...

Piazza Affari prevista poco mossa in avvio - Borse europee in rialzo. Focus sui conti di Unicredit - Poste e Generali : ... delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump ha indicato la volontà di lavorare con i democratici su iniziative che possano permettere all'economia di ...

L'effetto delle elezioni di midterm sulle Borse europee : Milano. Come previsto il presidente americano Donald Trump perde il controllo di uno dei due rami del Congresso e i mercati finanziari europei la prendono più che bene (il verdetto di Wall Street arriverà solo oggi pomeriggio). Tutte le Borse del Vecchio Continente sono brillanti con l'Italia che gu

Il voto Usa non scuote le Borse : partono bene le europee. Milano al rialzo : I mercati asiatici chiudono in calo moderato, senza particolari oscillazioni. Decisamente meglio il nostro continente. Piazza Affari accelera nei primi scambi, indice oltre l'1% in positivo. Lo spread ...

Piazza Affari e Borse europee previste in rialzo in avvio - oggi i conti di Intesa e Ubi : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha dichiarato che la manovra "non cambia" e che al momento "non c'è né scontro né compromesso" con l'Ue.

Le Borse europee aprono in cauto rialzo - occhi su elezioni Usa - Milano +0 - 03% : Le Borse europee aprono in rialzo, gli occhi sono puntati sulle elezioni di midterm negli Usa e alla riunione della Fed. A Londra l'Ftse 100 segna +0,13% a 7.112,61 punti. A Parigi il Cac 40 avanza ...

Borse europee piatte - Milano a -0 - 02% : 9.52 Apertura poco mossa per le Borse europee, nel giorno dell'Eurogruppo, dove il ministro dell'Economia, Tria,affronterà il nodo della manovra economica. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,02% a 19.394 punti. Spread Btp-Bund tedesco stabile a 289 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,31%. Londra -0,02%, Parigi -0,01% e Francoforte +0,03%. Euro a 1,1392 dollari e 128,80 yen, in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee aprono poco mosse - a Milano Ftse Mib invariato : Le Borse europee aprono prudenti e poco mosse, mentre i mercati guardano alle elezioni di midterm negli Usa e alla riunione della Fed, che si concluderà giovedì prossimo. Londra perde lo 0,1% a 7.086 ...

Borse europee verso avvio in rialzo su notizie Cina-Usa : Atteso un avvio in rialzo per le principali Borse europee, con la questione commerciale tra Usa e Cina che torna in primo piano. I mercati guardano con uno sguardo positivo alle dichiarazioni del ...

Rialzo di tutte le Borse europee. Milano apre a + 1 - 2% - spread a 291 : Avvio sprint per l'Europa con Milano a +1,2% su apertura Usa-Cina. Corrono in avvio di seduta anche le altre le borse europee. Francoforte ha aperto in progresso dell'1,46%, con l'indice Dax a 11.636 punti, Parigi dell'1,2%, con il Cac 40 che segna 5.147 punti, mentre Londra sale dello 0,91%, con il Ftse 100 a 7.179 punti. Lo spread in calo a 291 punti.

Borse europee in rialzo - Milano a +1% : 9.17 Borse europee in netto rialzo sulla scia della asiatiche, che hanno accolto con forti rialzi la possibilità di un accordo commerciale ta Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0.97% a a 19.371 punti. Lo Spread Btp-Bund tedesco ha aperto a 297,8 punti per poi scendere ancora a 292, con rendimento del decennale al 3,35%. Londra +0,91%, Parigi +1,2% e Francoforte +1,46%. Euro a 1,1420 dollari e 129,10 yen.

Seduta positiva per Piazza Affari. Caute le Borse europee : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a un'Europa incolore. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l' S&P-500 , che evidenzia un incremento dello 0,...

Borse europee deboli - Milano a -0 - 19% : 9.38 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, penalizzate dalle tensioni commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,19% a 19.014 punti. Dopo l'avvio a 302punti, lo spread Btp-Bund tedesco è sceso ulteriormente a 298,5 punti, con rendimento del decennale al 3,38%. Londra -0,52%, Parigi -0,33% e Francoforte -0,24%. Euro a 1,1356 dollari 128,09 in apertura dei mercati valutari.