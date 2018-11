Bongiorno | ora riforma processo penale

Giulia Bongiorno - scontro con il M5s sulla prescrizione : ora il governo rischia di saltare : La frenata di Giulia Bongiorno sulla prescrizione - 'una bomba atomica sul processo' - e sul reddito di cittadinanza per 'le imprese e non ai cittadini' ha mandato nel panico il Movimento 5 stelle . ...

Bongiorno punge ancora Raggi : "Degrado ovunque - ma non mi candido a sindaco di Roma" : "Io non ho né dato disponibilità a candidarmi sindaco di Roma, né ho voglia di farlo, perché allo stato sono ministro e ho tantissimo lavoro da fare. Se me lo proponessero direi no, grazie. So cosa posso e cosa non posso fare, cosa voglio fare". Il ministro della P.A., Giulia Bongiorno, intervistata da maria latella su Sky Tg24 non risparmia però nuove frecciate al sindaco Virginia Raggi per il degrado della ...

Giulia Bongiorno frega i furbetti del cartellino : le impronte per costringerli a lavorare : Al consiglio dei ministri di stasera Giulia Bongiorno si presenta con un bastone e due carote per i dipendenti pubblici e i loro sindacati. Gli ortaggi sono i soldi per il rinnovo dei contratti , ...

Violenza sulle donne - pronto il ddl ‘codice rosso’. Hunziker e Bongiorno : “Ora approvazione in tempi rapidi” : La polizia giudiziaria dovrà prendere immediatamente in carico le denunce per Violenza e minaccia presentate dalle donne e comunicare la notizia di reato al pm, il quale entro tre giorni dovrà sentire la presunta vittima e scatteranno poi indagini immediate. Questi in sintesi i contenuti di una nuova legge che introduce una procedura di “Codice rosso” sulla Violenza contro le donne. Il disegno di legge è stato presentato oggi al ...

Alessia Morani - il disastro contro Giulia Bongiorno : 'E allora Pistorius...' - suicidio sulla legittima difesa : Se non ci fosse, Alessia Morani andrebbe inventata. Ogni giorno, infatti, la piddina ci regala uscite improvvide, spesso davvero comiche , o disastrose, fate voi, . L'ultima riguarda il suo '...

Giulia Bongiorno ad Agorà/ "Legittima difesa? Giusto sparare - chi entra ne accetta le conseguenze" : Giulia Bongiorno ospite ad Agorà torna a parlare della spinosa questione della legittima difesa nella propria casa: "Legittima difesa? Giusto sparare, chi entra ne accetta le conseguenze"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 11:35:00 GMT)

Giulia Bongiorno ad Agorà : 'Parlare di ordine e regole non è essere fascisti' - la lezione alla sinistra : Una sinistra allo sbando, capeggiata dal 'partito- Repubblica ', continua a gridare all'allarme razzismo nonché all'allarme fascismo, fenomeni dei quali la Lega di Matteo Salvini sarebbe responsabile. ...