: Blangiardo verso la presidenza Istat - TelevideoRai101 : Blangiardo verso la presidenza Istat - zazoomblog : Istat verso nomina di Gian Carlo Blangiardo presidente - #Istat #verso #nomina #Carlo -

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha avviato la procedura per la nomina del prof. Gian Carloa presidente dell'. La designazione sarà sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti., classe 1948, è attualmente docente all'università Bicocca di Milano ed è considerato come uno dei più stimati demografi italiani.(Di venerdì 9 novembre 2018)