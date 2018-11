viktec

: Bixby si aggiorna e finalmente parla anche Italiano - viktec_net : Bixby si aggiorna e finalmente parla anche Italiano -

(Di giovedì 8 novembre 2018) L’assistente vocale di Samsung,, era stato presentato per la prima volta in contemporanea con l’uscita al pubblico del Galaxy S8 a marzo del 2017. Samsung aveva puntato molto su questa funzionalità descrivendola come un modo completamente nuovo di usare lo smartphone, ma purtroppo questa features è rimasta solo sulla carta. Infatti le funzionalità di questo servizio sono rimaste in lingua inglese e coreana fino ad adesso rendendo praticamente non utilizzabile l’assistente nei paesi non supportati dalla lingua. Quando arriverà ufficialmente in Italia? Samsung ha, dopo tanto tempo, chiarito la situazione in merito al rilascio per altri paesi del suo assistente vocale. Le ultime notizieno di un possibilemento dientro la fine del 2018 per i dispositivi che attualmente non supportano la lingua come i Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy Note 8 e ...