BioWare ribadisce | la serie di Mass Effect è ancora viva

Quanti di voi vogliono un nuovo Mass Effect? Probabilmente sarete in molti e sa che i giocatori vorrebbero un nuovo capitolo. La reazione a Andromeda è stata abbastanza negativa e molti fan temono che la serie sia morta, ma durante l'N7 Day lo studio ha voluto ribadire che è vivo. Come riporta PCGamesN, BioWare ha pubblicato un video un po' banale, ma soprattutto accattivante, per celebrare, nel quale si chiede "che cos'è l'N7?". Il direttore generale, Casey Hudson, dice: "significa entrare in studio tutti i giorni sognando quale sarà il prossimo grande gioco di Mass Effect". Il produttore Mike Gamble offre un sentimento simile su Twitter. "Abbiamo storie da raccontare in questo universo ... il futuro è luminoso." Questo fa eco a ciò che BioWare ha detto su Mass Effect per la maggior parte degli ultimi due anni.