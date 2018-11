Betis-Milan | Setién | “Soddisfatti del pareggio Ora siamo ottimisti”

Betis-Milan - Gattuso : “C’è amarezza. Volevamo fare risultato” : Betis-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio raccolto in Europa League sul campo del Betis: “C’è un po’ di amarezza. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà col palleggio, ma nella ripresa abbiamo fatto una grande partita […] L'articolo Betis-Milan, Gattuso: “C’è ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Betis Siviglia-Milan 1-1. Suso sveglia i rossoneri dopo un’ora da incubo. Calhanoglu e Musacchio ko : Il Milan limita i danni sul campo del Betis Siviglia, pareggia 1-1 contro gli spagnoli e resta in piena corsa per la qualificazione al secondo turno di Europa League, nonostante la rimonta dell’Olympiacos che ha travolto con un secco 5-1 i lussemburghesi del Dudelange, prossimo avversario dei rossoneri a San Siro. I greci hanno così raggiunto il Milan al secondo posto (7 punti) mentre il Betis guida la graduatoria con 8 punti. Primo tempo ...

Europa League - il Milan pareggia in Spagna : 1-1 in casa del Betis : Il Milan di Gennaro Gattuso gioca male il primo tempo contro contro il Betis Siviglia, ma nella ripresa entra con un altro piglio e riesce a strappare un pareggio prezioso, per 1-1, che vuol dire molto per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. I gol della partita portano la firma di Lo Celso, nel primo tempo, e di Suso nella ripresa direttamente su calcio di punizione. Da registrare il brutto infortunio di Musacchio che ha ...

Europa League - Betis-Milan finisce 1-1 : 22.56 Il Milan strappa il pari a Siviglia con il Betis (1-1), ma il girone di Europa League resta complicato. A due turni dal termine, spagnoli al comando con 8 punti, rossoneri a 7 con l'Olympiacos. Con molte assenze per infortunio (Higuain, Biglia, Bonaventura),i rossoneri soffrono nel primo tempo. Betis a segno già al 12' con Lo Celso al termine di un'azione corale, Sanabria si divora il raddoppio (27'). Milan inesistente per 45' si sveglia ...

Pagelle Betis Siviglia-Milan 1-1 - Europa League : i voti della partita. Suso salva i rossoneri - che fanno però troppi errori : Il Milan pareggia 1-1 con il Betis Siviglia nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 di calcio. I rossoneri si salvano nel secondo tempo grazie al gol di Suso e trovano un punto importante per la qualificazione. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle della partita. Pagelle Betis Siviglia-Milan Milan Reina 5,5: non ha particolari colpe sul gol, ma anche oggi non dà sicurezza al ...

