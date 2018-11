Belen Rodriguez | Alfonso Signorini smentito | ' Non sta con Cerella | ma con' La

Fabrizio Corona svela : 'Io e Asia non stiamo insieme - Belen Rodriguez la mia ossessione' : Dopo giorni in cui si è detto e scritto di tutto sul suo conto, finalmente Fabrizio Corona ha deciso di parlare: è la rivista 'Io Spio' quella scelta dall'imprenditore per fare chiarezza sulla sua chiacchierata situazione sentimentale. Il 45enne, interpellato sul flirt con Asia Argento [VIDEO], ha ridimensionato il tutto precisando che non stanno insieme, ma che la stima profondamente come donna. Sono le parole che l'ex re dei paparazzi ha usato ...

Belen Rodriguez - la foto a cavallo che fa impazzire Instagram : Sarà pure single, ma Belen Rodriguez sa come far impazzire i propri fan social. Una foto a cavallo in micro bikini dell'ex moglie di Stefano De Martino ha fatto esplodere Instagram, con 550.000 'mi piace' in un giorno.Un'ondata di like e di messaggi a tinte 'h0t' che hanno ribadito la forza social della showgirl argentina, fotografata per l'occasione per la sua linea di costumi. Uno shooting di coppia, insieme alla sorella ...

Stefano De Martino - le visite a casa di Belen Rodriguez e gli strani scambi di like con Asia Argento : Il gossip impazza su Stefano de Martino. Secondo molti infatti, come Leggo.it ha regolarmente riportato, Stefano starebbe cercando di tornare con la ex Belen Rodriguez, che nel frattempo è...

Gossip - Andrea Iannone paparazzato con Martina - grande amica di Belen Rodriguez : I ben informati sostengono che Andrea Iannone sia ancora innamorato di Belen Rodriguez, ma i paparazzi milanesi continuano a sorprenderlo in compagnia di belle ragazze nelle ultime settimane. Dopo essere stato beccato a consumare un aperitivo con due 'ombrelline', infatti, il motociclista è stato intercettato fuori da un locale in compagnia di Martina Menegon, che si dice sia una carissima amica della showgirl argentina. Iannone beccato con ...

Stefano De Martino - le visite a casa di Belen Rodriguez e gli strani scambi di like con Asia Argento : Il gossip impazza su Stefano de Martino. Secondo molti infatti, come Leggo.it ha regolarmente riportato, Stefano starebbe cercando di tornare con la ex Belen Rodriguez, che nel frattempo è...

Andrea Iannone insieme a Martina Menegon - grande amica di Belen Rodriguez : Di nuovo insieme Andrea Iannone e Martina Menegon, grande amica della sua ex Belen Rodriguez. I due, come riportato da Leggo,it, erano già stati sorpreso qualche giorno fa insieme a Milano e...

Andrea Iannone - beccato con la sosia di Belen Rodriguez : ecco chi è : Andrea Iannone è alla ricerca di serenità dopo la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Il motociclista e la showgirl argentina hanno rotto da ormai due mesi. Fino a oggi dello sportivo italiano si è detto molto poco per quanto concerne il mondo del gossip mentre diversamente – e non poteva essere altrimenti – sulla bella argentina alla quale sono state affibbiate diverse relazioni nel corso degli ultimi tempi. ...

#Tusiquevales 5 – Sesta puntata del 3 novembre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la quarta puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La terza puntata, ...

Andrea Iannone 'pizzicato' con Martina Menegon - l'amica di Belen Rodriguez : Il campione di motociclismo è tornato single dopo l'addio alla showgirl argentina, a cui è stato legato due anni

Andrea Iannone insieme a Martina Menegon - grande amica di Belen Rodriguez : Di nuovo insieme Andrea Iannone e Martina Menegon, grande amica della sua ex Belen Rodriguez. I due, come riportato da Leggo,it, erano già stati sorpreso qualche giorno fa insieme a Milano e...

Belen Rodriguez flirta con il cestista Cerella? Sui social : "Viaggio da sola" : Belen Rodriguez sta vivendo un periodo particolare nella sua vita sentimentale. L'ex fiamma di Marco Borriello e Fabrizio Corona il 20 settembre del 2013 ha sposato l'ex ballerino di Amici Stefano De ...

Belen Rodriguez fa il bagno nuda : i fan dell’argentina in delirio [VIDEO] : Belen Rodriguez da infarto: la sexy argentina manda in visibilio i fan rendendo pubblico un suo video privato in cui si mostra mentre fa un bagno caldo. GUARDA IL VIDEO —> Belen condivide il suo bagno caldo sui social SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Belen Rodriguez fa il bagno nuda: i fan dell’argentina in delirio ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - dopo Alfonso Signorini un'altra bomba : 'Nuove e amorevoli attenzioni' : Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha beccato Belen Rodriguez in atteggiamenti affettuosi con il giocatore di basket Bruno Cerella a Milano. Era la sera successiva all'incontro tra la ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : confermato il ritorno di fiamma? : Stefano De Martino pronto per riconquistare Belen Rodriguez? Le voci su un ravvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a farsi sempre più insistenti. Anche il numero in uscita del settimanale Oggi sembrerebbe confermare il gossip. In base quanto riportato dalla nota rivista infatti, amici vicini alla coppia avrebbero sottolineato che il tentativo di ricongiunzione tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez sarebbe reale. ...