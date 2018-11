BCE | l' economia continua a crescere ma meno delle attese

BCE - il discorso di oggi di Mario Draghi : 'Economia indebolita - ma scenario base non cambia' - Sky TG24 - : Il presidente della Bce è intervenuto al termine di una riunione in cui è stato confermato che il Quantitative easing durerà fino a dicembre. "Situazione italiana come Brexit pesa fra incertezze ...

BCE : tassi e QE invariati. Tutto come prima malgrado regressione economia : Nonostante la revisione al ribasso delle stime sulla crescita dell'economia in area euro , la Bce ha preferito lasciare invariati i suoi piani di politica monetaria. I tassi di interesse restano dove sono, ai minimi storici dello 0% per i tassi guida e al -0,4% per i ...