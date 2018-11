Battlefield V | per la modalità battle royale l' obiettivo è 64 giocatori

Alle 17 imbracciamo i fucili per la diretta di Battlefield V : L'uscita di Battlefield V sicuramente ci dirà molto di un titolo che sin dall'annuncio ha fatto discutere parecchio, al di là dei meriti e dei difetti del gameplay vero e proprio.Un'altra accoglienza difficile dopo quanto successo con Star Wars Battlefront II non sarebbe sicuramente positiva per DICE e EA e in attesa dell'arrivo della modalità battle royale e di altri contenuti già annunciati, la diretta di oggi potrebbe sicuramente dirci molto ...

Altra mancanza in Battlefield 5 per le mappe multiplayer - ma ai giocatori piace : Battlefield 5 a pochi giorni dalla sua uscita ha svelato dei dettagli molto importanti. DICE infatti ha annunciato che la votazione delle mappe in multiplayer non sarà presente in Battlefiled 5 al momento del lancio. Di recente si è svolto il Weekly Debrief, un appuntamento fisso settimanale sugli aggiornamenti riguardanti Battlefield 5, ed è venuto fuori che il prossimo 20 novembre quando il gioco uscirà su PC, PS4 e Xbox One non sarà presente ...

Svelati requisiti minimi e massimi per Battlefield 5 in versione PC : DICE ed Electronic Arts hanno svelato finalmente e per la prima volta i requisiti PC minimi e massimi per Battlefield 5. Il gioco uscirà il 20 novembre per PC, PS4 e Xbox One. minimi Sistema Operativo: Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 (64 bit) Processore (AMD): AMD FX-8350 Processore (Intel): Core i5 6600K Memoria: 8 GB di RAM Scheda Video (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050/ NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) Scheda Video ...

Battlefield 5 : svelati i requisiti di sistema minimi e consigliati per PC : Battlefield 5 è l'attesissimo FPS di Electronic Arts che sarà presto disponibile per piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 20 novembre 2018.Presentato in pompa magna all'E3 2018, il gioco ci prospetta una serie di novità nel panorama videoludico di Battlefield. Un gameplay più frenetico, ma anche una progressione competitiva dell'online e, a differenza di CoD: Black Ops 4, una campagna con cui calarci nella seconda guerra ...

Perché EA abbandona il pay to win in Battlefield 5 : niente acquisti al lancio : EA abbandona il pay to win, finalmente, un post sul blog riporta che al lancio di Battlefield 5 non sarà disponibile la valuta in-game per l’acquisto di oggetti virtuali con soldi reali. Dopo lo scandalo Star Wars Battlefront 2 Electronic Arts vuole andarci molto piano su una questione così delicata. La valuta in-game non sarà disponibile fondamentalmente per incoraggiare i giocatori ad acquisire esperienza semplicemente giocando a ...

Uno sviluppatore di Battlefield 5 viene bannato da Call of Duty : Black Ops 4 perché troppo bravo : È possibile essere così bravi a un videogioco, da convincere un sistema anti-cheat di stare barando? Sì, almeno stando a quello che afferma Florian Le Bihan, sviluppatore di Battlefield V bannato senza alcuna apparente ragione da Call of Duty: Black Ops 4.Le Bihan ha protestato su Twitter pubblicando un'immagine del ban, a cui hanno fatto seguito alcuni video che nelle speranze dello sviluppatore convinceranno Treyarch a eliminare il ...

Battlefield V : dopo “The Last Tiger” non sono previsti altri DLC per il single player : Recentemente abbiamo ricevuto numerose notizie sulle War Stories di Battlefield V, con DICE che ha parlato dei contenuti che saranno pubblicati in futuro per il single player.Come segnala Gamingbolt, oltre a un prologo, Battlefield V avrà quattro War Stories, tre delle quali saranno incluse nel gioco al momento del lancio.Il quarto DLC, "The Last Tiger", sarà aggiunto a dicembre come aggiornamento gratuito per tutti, ma i fan hanno sollevato ...

Regalo da EA per Battlefield 5 ai giocatori per farsi perdonare il ritardo : Battlefield 5 sarebbe dovuto uscire nel corso di ottobre 2018, precisamente venerdì 19, ma Electronic Arts ha annunciato il posticipo del lancio per permettere agli sviluppatori di apportare una serie di miglioramenti. Il gioco sarà disponibile in vendita a partire dal prossimo 20 novembre. I fan del gioco quindi dovranno aspettare ancora un altro mese, ma Electronic Arts ha ben pensato di farsi perdonare per aver dovuto prolungare ...

Previsto per oggi il primo trailer dedicato al single player di Battlefield V : A quanto pare, EA e DICE stanno per rivelare molti dettagli sulla campagna per giocatore singolo di Battlefield V che sarà strutturata con le War Stories.Come riporta VG247.com, le due compagnie hanno sempre mostrato molto poco della modalità e dall'E3 2018 non abbiamo più sentito o visto nulla al riguardoPer ovviare a questo problema, DICE sta pianificando la condivisione di molte informazioni questa settimana, iniziando con un nuovo trailer ...

In Battlefield 5 mancheranno alcune armi famose? Scelta mirata per DICE : Sarà un inverno assolutamente caldo per gli appassionati di sparatutto: i vari Battlefield 5 e Call of Duty Black Ops 4 si apprestano a rendere l'ambiente di gioco videoludico in salsa bellica decisamente rovente, con la sfida a distanza tra Electronic Arts e Activision che si rinnova ancora una volta. Non vogliono lasciare nulla al caso i ragazzi di DICE, impegnati sulla quinta iterazione ufficiale della serie (senza contare quindi i diversi ...

Battlefield 5 pronto a tanti cambiamenti - i piani di DICE per l’uscita : È stata una open beta che non ha particolarmente entusiasmato quella di Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga sparatutto targata Electronic Arts e curata da DICE: una carenza d'entusiasmo che non è ovviamente dettata dall'aspetto contenutistico del gioco, come sempre fonte abbondante di soddisfazione videoludica, quanto invece dai numerosi problemi tecnici riscontrati dagli utenti che si sono fiondati sui campi di battaglia digitali della ...

Battlefield V : verranno limitate le opzioni di personalizzazione in favore del realismo storico : DICE ha apportato alcune modifiche a Battlefield V dopo aver ricevuto i feedback degli utenti che hanno provato la beta. Gli sviluppatori hanno affermato che verranno limitate le opzioni di personalizzazione per rispettare il realismo storico.Come riporta Gamingbolt, durante un livestream tenutosi qualche giorno fa, il producer Andrew Gulotta ha così dichiarato:"Abbiamo ascoltato la community. Stiamo ancora guardando verso la Seconda Guerra ...

I Premium Pass di Battlefield 1 e Battlefield 4 disponibili gratuitamente per una settimana : I giocatori che possiedono i giochi base Battlefield 1 e Battlefield 4 saranno lieti di sapere che i Premium Pass dei due titoli saranno disponibili gratuitamente questa settimana.Il Premium Pass di Battlefield 1 è disponibile gratuitamente su Origin, PlayStation Store e Xbox Store e include quattro espansioni, They Shall Not Pass, In the Name of Tsar, Turning Tides e Apocalypse, oltre a una serie di pacchetti.Inoltre, stando alla segnalazione ...

Squadre e dettagli per Battlefield 5 Firestorm - il Battle Royale : Battlefield 5 è al centro di interessanti novità legate alla modalità Battle Royale Firestorm. Di recente infatti Electronic Arts, Criterion Games e DICE hanno svelato una serie di dettagli ufficiali sull'imminente modalità Battle Royale di Battlefield 5, Firestorm. Quali sono le caratteristiche di questa nuova modalità? Firestorm ha l’obiettivo di elevare la modalità Battle Royale perché introdurrà nel gioco i classici elementi che hanno ...