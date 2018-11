Basket | Eurolega 2019 | l’Olimpia Milano fa sognare per tre quarti | poi si arrende al

Basket - Eurolega : in diretta Milano-Cska Mosca : MILANO - Sesto turno di Eurolega e big match per l'AX Milano. La squadra di Pianigiani, quattro vittorie e una sconfitta finora, affronta al Forum il Cska Mosca, imbattuto finora al pari del Real ...

LIVE Olimpia Milano-Cska Mosca Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro d’altissima classifica al Mediolanum Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Cska Mosca, sfida valevole per la sesta giornata della stagione regolare di Eurolega. Quattro vittorie ed una sconfitta, terzo posto in classifica. L’inizio di stagione in Eurolega dell’Olimpia Milano è stato semplicemente formidabile e questa sera la squadra di Simone Pianigiani si troverà ad affrontare la corazzata CSKA Mosca del grande ex Daniel Hackett, che si trova a ...

LIVE Milano-Cska Mosca - Eurolega Basket in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 8 novembre l’A|X Armani Exchange Milano torna in campo per la 6a giornata dell’Eurolega 2018-2019. L’Olimpia attende al Forum la formazione russa del CSKA Mosca, imbattuta nella competizione con cinque successi in cinque partite e in testa alla classifica in compagnia del Real Madrid. La sfida è un banco di prova importante per testare la maturità degli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla vittoria all’ultimo secondo contro ...

Olimpia Milano-Cska Mosca - Eurolega Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si disputerà questa sera l’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e CSKA Mosca, valido per il sesto turno dell’Eurolega 2018-2019. Si tratta del match di più alta classifica della giornata, che si divide l’interesse generale del pubblico cestistico europeo assieme al derby tra Panathinaikos e Olympiacos. Milano arriva a quest’appuntamento dopo aver perso una sola partita, quella col Real Madrid, tra campionato ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : scontro di fuoco al Mediolanum Forum - Milano sfida il CSKA Mosca di Daniel Hackett : Prima il Real Madrid, poi il CSKA Mosca: nel giro di poche settimane, al Mediolanum Forum di Assago arrivano le due squadre che, ad oggi, sono le imbattute leader della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Per l’Olimpia Milano, che segue entrambe con quattro vittorie e una sconfitta, si prospetta un’altra notte di grandi emozioni in casa propria. Per la formazione di Simone Pianigiani, quella di domani sera sarà una partita ...

Milano-CSKA Mosca - Eurolega Basket 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Quattro vittorie ed una sconfitta, terzo posto in classifica. L’inizio di stagione in Eurolega dell’Olimpia Milano è stato semplicemente formidabile e giovedì sera la squadra di Simone Pianigiani si troverà ad affrontare la corazzata CSKA Mosca, che si trova a punteggio pieno. Una sfida meravigliosa per l’Olimpia, che vuole provare a misurarsi anche con una delle squadre più forti d’Europa e che punta alla vittoria ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte l'Efes Istanbul 81-80 - decide Mike James : Olimpia Milano-Efes Istanbul 81-80, la cronaca Pianigiani sceglie la sostanza e l'esperienza di Cinciarini in quintetto, per sgravare James dai compiti di playmaking e dare più solidità in difesa. L'...

Basket - Eurolega 2019 : PAZZA Olimpia Milano! James firma la tripla della vittoria sulla sirena - Efes battuto! : E’ un’altra partita da brivido al Forum di Assago, ed ancora una volta l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano riesce a venirne fuori da vincitrice: l’Anadolu Efes Istanbul si deve arrendere per 81-80 dopo aver giocato una gran partita di rimonta continua. Il canestro della vittoria è di Mike James, che realizza un tiro da tre fuori equilibrio e, più in generale, fuori da qualsiasi manuale del Basket, a un secondo dalla ...

LIVE Milano-Anadolou Efes - Eurolega Basket in DIRETTA : Olimpia avanti a fine primo quarto - 24-17 - : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-Anadolu Efes: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

LIVE Milano-Anadolou Efes - Eurolega Basket in DIRETTA : l’Olimpia vuole la vittoria per inseguire i playoff - che sfida al Forum : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul, sfida valevole per la quinta giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani sta disputando un’Eurolega da grande protagonista e si trova nelle posizioni di vertice della classifica, grazie anche all’ultima vittoria al fotofinish contro il Khimki Mosca. Un successo arrivato a tre secondi dalla fine grazie ai liberi di Mike James e ...