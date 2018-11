Barbara D' Urso vittima di Scherzi a Parte durante Domenica Live | «Sono scioccata

'Sono scioccata - scusate' - Barbara D'Urso vittima di Scherzi a Parte durante Domenica Live : C'è Barbara D'Urso fra le vittime della nuova edizione di 'Scherzi a Parte' , che debutta domani 9 novembre su Canale 5. La conduttrice di 'Pomeriggio Cinque' sarà protagonista della prima puntata ...

'Sono scioccata - scusate' - Barbara D'Urso vittima di 'Scherzi a Parte' durante Domenica Live : C'è Barbara D'Urso fra le vittime della nuova edizione di 'Scherzi a Parte' , che debutta domani 9 novembre su Canale 5. La conduttrice di 'Pomeriggio Cinque' sarà protagonista della prima puntata ...

Pomeriggio 5 - ascolti : aumenta il divario tra Barbara d'Urso e i rivali : aumenta il divario tra Pomeriggio 5 e La Vita in diretta . Lo show di Barbara d'Urso mercoledì 7 novembre ha totalizzato su Canale 5 nella prima parte il 19.52 mentre la coppia Fialdini e Timperi, su ...

Asia Nuccetelli - da Barbara D'Urso alla carriera in solitaria : voce a Mediaset - un programma per lei : Dopo un lungo periodo lontano dalle scene, Asia Nuccetelli è tornata in televisione alla corte di Barbara D'Urso ma sembrerebbe non essere l'unico impegno della figlia di Antonella Mosetti. ...

Scherzi a Parte 2018 : via Le Iene - Bonolis si fa carico della nuova edizione. Barbara D’Urso e Amanda Lear tra le ‘vittime’ della prima puntata : Paolo Bonolis e Ciro Immobile - Scherzi a Parte Dopo tre anni, torna Scherzi a Parte. Quattro puntate nel venerdì di Canale 5, dal 9 al 30 novembre, con Paolo Bonolis di nuovo mattatore nell’ormai storico show di Mediaset, ‘rinvigorito’ nel 2015 proprio dal conduttore romano insieme a Le Iene. Staff e autori del programma di Italia 1, però, non fanno Parte della nuova edizione. Scherzi a Parte 2018: le ‘vittime’ ...

Barbara d'Urso e la sfida degli ascolti in tv : 'Mara Venier? Nessuno mi può battere!' ESCLUSIVO : Barbara d'Urso si toglie diversi sassolini dalle scarpe. Anzi, veri e propri macigni. Lo fa in una lunga intervista esclusiva sul settimanale Oggi. Al quale spiega nei dettagli perché è lei la vera ...

Pomeriggio Cinque - Matteo Salvini da Barbara D’Urso parla anche della fine della storia con la Isoardi : Matteo Salvini ospite da Barbara D’Urso per parlare del decreto sicurezza. Ma non solo. Barbarella la sa lunga e dando la “responsabilità” della domanda al suo team (anzi, lei afferma di non essere affatto interessata al gossip), chiede anche la conferma della fine della storia tra il Ministro ed Elisa Isoardi. “Ho visto su Instagram che vai a letto con i fiori, triste…”, dice a Salvini. E lui, sorridendo, le ...

Angelo Sanzio - il Ken umano di Barbara D'Urso e il nuovo intervento chirurgico : com'è adesso : Un ritocchino chiama l'altro. Angelo Sanzio , famoso come Ken umano italiano lanciato da Barbara D'Urso prima a Pomeriggio 5 e poi al Grande Fratello , si è sottoposto a un intervento chirurgico al ...

Daniela Del Secco contro Patrizia De Blanck : Barbara d’Urso? Ecco cosa pensa : La Marchesa D’Aragona si scaglia contro Riccardo Signoretti e di Patrizia De Blanck dice: “Non è nobile” Daniela Del SEcco, Marchesa D’Aragona per identificazione personale, ha avuto molto da fare da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dagli attacchi di quelli che oggi lei definisce “Suoi detrattori” si è dovuta difendere senza […] L'articolo Daniela Del SEcco contro Patrizia De Blanck: ...

Il Grande Fratello torna in mano a Barbara D'Urso? La conduttrice lo svela sui social : ecco il chiaro messaggio : Barbara D'urso torna al Grande Fratello e lancia un chiaro messaggio sui social. La conduttrice di Domenica Live e Cristiano Malgioglio svelano dettagli sul nuovo Gf . ecco cosa dichiarano. -- 'Inca..

Pomeriggio 5 contro Vita in diretta - ascolti : Barbara D'Urso mette Fialdini e Timperi in ginocchio : Ancora una netta affermazione di Barbara D'Urso contro la coppia Fialdini e Timperi. I due, alla guida della Vita in diretta , ieri lunedì 5 novembre nella prima parte hanno totalizzato il 13.56 per ...

Ieri - Albano Carrisi - ha bidonato la Barbara d’Urso. Clamoroso il retroscena…c’è lo zampino di Romina Power?! : Continua il giallo sull’ “Albano- Gate”, ovvero la mancata presenza di Albano Carrisi durante l’ultima puntata di ‘Domenica Live’. Il cantante avrebbe dovuto sedere tra gli ospiti di Barbara d’Urso, ma avrebbe dato forfait... L'articolo Ieri, Albano Carrisi, ha bidonato la Barbara d’Urso. Clamoroso il retroscena…c’è lo zampino di Romina Power?! proviene da Gossip, News, ...

Barbara D’Urso e Mara Venier - lo scontro tra le due conduttrici rischia di finire in tribunale : La sfida tra Barbara D’Urso e Mara Venier era partita come una gara per gli ascolti domenicali all’insegna del fair play ma è bastata la prima puntata di Domenica Live e Domenica In per cancellare tutti i buoni propositi. Dopo le prime vittorie Auditel della Venier, si è arrivati ad un sostanziale pareggio, con indici di ascolto simili, e questo ha acceso ancora di più la competizione tra le due che è sfociata in una vera e propria ...

Domenica Live - Albano non si presenta in studio : Barbara D'Urso stizzita in diretta : Colpo di scena oggi durante la diretta di Domenica Live, il programma del dì di festa di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, la quale, questo pomeriggio, aspettava anche Albano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco, annunciato come super-ospite del programma. Tuttavia, pochi minuti dopo l'inizio del programma, ecco che la D'Urso ha dovuto annunciare l'assenza in studio di Albano, rivelando di aver saputo che il cantante era stato colpito da ...