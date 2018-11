Bancomat | dal 1 gennaio pagamenti gratuiti fino a 15 euro

Blastingnews

(Di giovedì 8 novembre 2018) Sono circa 37 milioni le cartepresenti in Italia. E dal prossimo 12019 subiranno una vera e propria trasformazione. Non tanto nella forma, quanto nella sostanza e nelle capacita' di utilizzo. Infatti, a partire dal prossimo anno, con ilsi potranno addirittura effettuare gli acquisti online o pagare i tributi. Non solo ma sara' anche possibile collegarlo al nostro cellulare ed utilizzare il telefono per effettuare isenza bisogno di digitare un codice Pin o una password. Bastera' semplicemente inserire il proprio numero di cellulare. Il nuovo servizioPay Come evidenzia il quotidiano economico Il Sole24ore, laSpA ha presentato al Salone deiil nuovo servizio denominatoPay. In pratica, questa nuova evoluzione delle cartepermettera' a queste ultime di affiancarsi alla più tradizionali carte di ...