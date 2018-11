Bambini oggi al lavoro per scoprire il mondo degli adulti

Ora Legale 2018 - tornata l’Ora Solare : oggi il cambio/ L’esperto : “Bambini - ecco perché sono a rischio” : cambio ora Legale 2018: torna l'ora Solare! La depressione può peggiorare con questo rapido cambiamento. Il 15-20% dei disturbi hanno un andamento da considerarsi stagionale.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Accadde oggi : nel 1944 gli americani bombardano Milano - 614 morti di cui 184 Bambini : Il 20 ottobre 1944 gli aerei americani bombardarono Milano, prendendo di mira gli stabilimenti dell’Alfa Romeo e della Breda. Erano le 11:30 quando i quartieri di Gorla e Precotto si videro arrivare addosso oltre 80 tonnellate di esplosivo. Fu una strage: 614 morti, tra cui 184 bambini che frequentavano la scuola elementare “Francesco Crispi“, quasi rasa al suolo. L’episodio passò alla storia come “strage di ...

Milano - #oggiraccolgoio : i Bambini salgono in cattedra e insegnano educazione ambientale agli adulti : In occasione dell'iniziativa lanciata da Repubblica con Legambiente, alla scuola elementare di via Moscati l'iniziativa di sensibilizzazione

Accadde oggi : nel 1943 a Roma il rastrellamento di oltre mille Ebrei tra cui 200 Bambini - la maggior parte morì ad Auschwitz : Era l’alba, le 5:30 del mattino, quando il 16 ottobre 1943 a Roma trecentosessantacinque uomini delle SS tedesche diedero il via al tragico rastrellamento nelle case della comunità ebraica della capitale. Il giorno non fu scelto a caso: di sabato, festivo per gli Ebrei, avrebbero trovato in casa quasi tutti i componenti delle famiglie. La retata coinvolse non solo il ghetto, ma anche altre zone della città: 1259 persone vennero sequestrate ...

Giornata Mondiale della Vista : a rischio Bambini e giovanissimi per troppe ore su tablet. Oggi visite gratuite in tutta Italia : Secondo infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità , Oms, sono 253 milioni i disabili visivi nel mondo, di cui 217 milioni gli ipovedenti e 36 milioni i ciechi. E, entro il 2050, metà della ...

Campidoglio : Oggi lutto cittadino in ricordo dei Bambini morti in carcere Rebibbia : Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza con cui è stato proclamato per Oggi il lutto cittadino in ricordo dei due bambini uccisi dalla loro madre detenuta nel carcere di Rebibbia. L’Amministrazione Capitolina e la Città di Roma, colpite da questo tragico evento, intendono manifestare la più sincera vicinanza e la loro partecipazione al profondo dolore. L'articolo Campidoglio: Oggi lutto cittadino in ricordo ...