Auto – A novembre optional in omaggio su Jeep® Renegade e Compass : Per tutto il mese di novembre il marchio Jeep propone una straordinaria promozione: chi acquista un SUV Jeep® Renegade o Compass in pronta consegna avrà in omaggio tutti gli optional presenti sulla vettura che ha scelto Ancora più conveniente mettersi alla guida di un SUV della gamma più premiata di sempre e recentemente rinnovata. Per tutto il mese di novembre, infatti, chi sceglierà un SUV Jeep® Renegade o Compass in pronta consegna ...

Incentivi rottamazione Auto novembre : Fiat Panda e Alfa Romeo Giulietta in offerta : I nuovi Incentivi rottamazione auto di Fiat e Alfa Romeo sono validi fino al prossimo 30 novembre e hanno in oggetto alcuni dei modelli più noti delle due case automobilistiche italiane, tra cui la Fiat Panda e l'Alfa Romeo Giulietta. Le offerte delle due aziende del nostro Paese vanno ad aggiungersi alle promozioni di Ford, Toyota e Opel [VIDEO], anche loro in scadenza entro la fine del mese. La quasi totalita' delle promo prevede ...

Promozioni Auto novembre 2018 - le migliori offerte : In assenza di agevolazioni statali, le case automobilistiche si fanno concorrenza proponendo sconti sul prezzo di listino, finanziamenti a interessi zero e incentivi per l’acquisto di auto ad alimentazione ibrida ed elettrica secondo le linee guida fissate dall’accordo sul clima di Parigi che favorisce la rottamazione dei veicoli più inquinanti. In ogni caso la regola d’oro resta quella di procedere all’acquisto di un’auto nuova solo dopo ...

A Milano - il 17-18 novembre - Un Forum per premiare le migliori Autoscuole : Come cambia il settore delle scuole guida, nellera di internet, del virtuale e delle nuove tecniche di didattica? Ne avevamo parlato a proposito di alcune recenti iniziative (come l'utilizzo di visori e app dedicate) e se ne discuterà, a livello nazionale, in occasione del Forum Nazionale autoscuole, primo evento su scala nazionale, appunto, dedicato a scuole guida, enti, istituzioni, aziende, associazioni e consorzi di categoria che si ...

Incentivi rottamazione Auto novembre : Ford Fiesta - Toyota Aygo e Renault Clio in offerta : Gli Incentivi rottamazione auto delle case automobilistiche Ford, Toyota e Renault sono stati rinnovati fino al 30 novembre. In attesa che l'azienda italiana Fiat [VIDEO] ufficializzi le sue offerte valide fino alla fine del mese, trovano spazio i modelli Ford Fiesta, Toyota Aygo e Renault Clio. Tutte e tre le tipologie di vetture rientrano nel segmento più economico del mercato automobilistico, con i prezzi che si aggirano intorno ai 10 mila ...

Roma : da 18 novembre tornano Domeniche ecologiche - stop Auto : Roma – Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualita’ dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche sono alcuni degli obiettivi delle Domeniche ecologiche, che tornano nella Capitale a partire dal 18 novembre. La Giunta capitolina ha dato il via libera all’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati ...

9 nuove Auto per Gran Turismo Sport - data dell’aggiornamento di novembre : Gran Turismo Sport è ormai stato pubblicato da un bel po’ di tempo, ma questo non significa che Polyphony Digital sta dormendo sugli allori. Anzi, lo sviluppatore giapponese di Sony sta continuando a rilasciare di mese in mese tanti aggiornamenti per Gran Turismo Sport, a testimoniare il Grande supporto che stanno infondendo in questo gioco di guida. Il padre della serie e figura carismatica Kazunori Yamauchi si è affidato ancora una volta a ...

Pink Floyd : a novembre verrà ripubblicata l'unica Autobiografia ufficiale 'Inside Out' : Grande appuntamento per tutti i fan dei Pink Floyd: il prossimo 10 novembre nei negozi e negli store digitali arriva Inside Out, l'autobiografia della band scritta dallo storico batterista Nick Mason. Non si tratta di una novita' assoluta, visto che la prima edizione è stata pubblicata nel 2004, ma l'edizione che uscira' fra meno di un mese è aggiornata ai giorni nostri. Inside out si conferma, nonostante la mole imponente di pubblicazioni, ...

Toti : "Ponte entro novembre 2019" Autostrade : avanti con Fincantieri : L'augurio è che "entro ottobre-novembre dell'anno prossimo si possa avere un ponte sul Polcevera". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della presentazione del progetto del nuovo ponte. "Non può essere un ponte normale per il suo carico di dolore, per quello che rappresenta per questa città - ha concluso - e perché vogliamo che da questa tragedia possa ...