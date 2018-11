Atac | al voto 2 | 4 milioni romani

Roma - verso il referendum (consultivo) per privatizzare l’Atac : tutti gli interessi in ballo nel voto dell’11 novembre : Busitalia spa, rampante società di Ferrovie dello Stato, è ovviamente in prima fila. Ma ci sono anche le francesi Ratp, Veolia Transdev e Koelis e l’anglotedesca Arriva. Per non parlare dei consorzi più “piccoli”, come Roma Tpl Scarl, Sita Sud o la regionale Cotral (pronti anche ad accordi con le big). Sono molti gli spettatori interessati all’esito del referendum Romano del prossimo 11 novembre, promosso dai Radicali Italiani, con il quale si ...