Atac | un referendum sul presente di Roma e il futuro del Paese

Referendum Atac : domenica voto aperto da ore 8 a 20 : Roma – Liberalizzare il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad Atac, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del Referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio ...

Perché il referendum sull'Atac è un voto alla Giunta Raggi : Roma, 8 nov., askanews, - Oltre 12mila dipendenti, 1,4 miliardi di debiti al centro di un concordato preventivo per provare a salvarsi dal fallimento grazie a un contratto per il trasporto pubblico ...

7 cose da sapere sul referendum Atac dell’11 novembre : (Foto: wikipedia.org) Domenica 11 novembre i cittadini di Roma saranno chiamati a rispondere a 2 quesiti del referendum per dire la loro sul futuro di Atac, l’azienda di trasporto pubblico capitolino, fonte di disservizi senza fine, di scioperi a pioggia e di costi che, negli ultimi 9 anni, hanno raggiunto 7 miliardi di euro. Il referendum è stato lanciato dai Radicali italiani ed è di tipo consultivo, è quindi la raccolta di un parere non ...

9 domande e 9 risposte sul referendum sull'Atac : Domenica 11 novembre i cittadini di Roma sono chiamati a votare al referendum su Atac. Sono due i quesiti ai quali i cittadini della Capitale dovranno rispondere. In bilico non c’è solo il destino del trasporto pubblico romano: il voto può essere un bivio per il futuro della politica capitolina e, più in generale, segnare una nuova fase nel modo di gestire i servizi pubblici di una metropoli. Ecco quello bisogna sapere ...

Referendum Atac - Riccardo Magi : un sì per esprimere il disagio : Roma, , askanews, - "L'11 novembre c'è una possibilità per tutti i romani di esprimere in modo democratico e partecipativo un disagio e di dare un segnale che avrà un peso politico per riformare il ...

Referendum Atac - Pagano : "no" - Atac sia un vero ente pubblico : questi comitati oggi ci dicono che c'è bisogno che la politica abbia degli strumenti pern agire direttamente sull'ionfrastruttura, per agire fin nel dettaglio senza frapporsdi dei limiti."Vogliono ...

Referendum Atac - Magi : “Dipendenti non siano scrutatori - inviata lettera di diffida al Comune” : “Siamo stati costretti oggi a scrivere una lettera al Campidoglio, e in particolare alla commissione per il Referendum, a seguito della notizia che ci sarebbero centinaia di scrutatori tra i dipendenti dell’azienda Atac“. Lo ha annunciato il deputato dei Radicali e rappresentante del comitato promotore del Referendum sull’Atac, Riccardo Magi, che in un incontro con i cronisti davanti a Montecitorio ha spiegato di aver ...

Bonafoni : voterò no al referendum Atac : Roma – “Non aver affrontato per tempo, con idee e soluzioni forti e lungimiranti per l’intero sistema della mobilita’ a Roma (compreso il nodo Atac) e’ una responsabilita’ politica che non e’ possibile semplificare con un si’ o con un no come quello che ci propone oggi il referendum. È una delle ragioni, non l’unica, per cui votero’ no alla consultazione di domenica prossima”. Lo ...

Atac - referendum a Roma domenica 11 novembre : cosa sapere - Sky TG24 - : I cittadini della capitale daranno il proprio parere circa la messa a gara dell'azienda di trasporto pubblico. Si tratta di una consultazione non vincolante per l'amministrazione. I quesiti saranno ...

Roma - verso il referendum (consultivo) per privatizzare l’Atac : tutti gli interessi in ballo nel voto dell’11 novembre : Busitalia spa, rampante società di Ferrovie dello Stato, è ovviamente in prima fila. Ma ci sono anche le francesi Ratp, Veolia Transdev e Koelis e l’anglotedesca Arriva. Per non parlare dei consorzi più “piccoli”, come Roma Tpl Scarl, Sita Sud o la regionale Cotral (pronti anche ad accordi con le big). Sono molti gli spettatori interessati all’esito del referendum Romano del prossimo 11 novembre, promosso dai Radicali Italiani, con il quale si ...

La Lega dimostri di essere diversa dal M5s. A cominciare dal referendum Atac : Caro direttore, ci sono almeno tre ragioni per cui, a mio avviso, è bene che più romani possibile raccolgano il Suo invito per andare a votare al referendum dell’11 novembre. La prima ragione riguarda l’atteggiamento che vogliamo tenere rispetto al resto del mondo. C’è un problema di modelli. Nel

