Assassin' s Creed Odyssey | l' aggiornamento di novembre introduce Sterope il ciclope | nuove

Grandi novità a novembre per Assassin’s Creed Odyssey : DLC gratuiti e futuri aggiornamenti : Ubisoft ha svelato attraverso un video tutte le novità in arrivo a novembre con gli aggiornamenti di Assassin's Creed Odyssey. Mentre in rete continuano a circolare le indiscrezioni che vedrebbero gli sviluppatori di Ubisoft già al lavoro su un nuovo capitolo di Assassin's Creed next-gen per PS5 e Xbox Scarlett, ecco che arrivano le notizie ufficiale in merito all’attuale gioco. Per il mese di novembre è previsto il rilascio di un ...

Assassin’s Creed Odyssey : Tutte le novità in arrivo : Ubisoft annuncia ufficialmente l’arrivo di sostanziose novità per Assassin’s Creed Odyssey, le quali verranno rilasciate nel corso del mese, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Tutte le novità di Novembre Arrivano i racconti perduti della Grecia, incarichi aggiuntivi da parte di nuovi personaggi e volti noti. Il primo incarico è “Lo spettacolo deve continuare”, il quale porta i ...

Assassin's Creed Odyssey : Ubisoft si prepara a sospendere gli eventi Epic Mercenary : Ubisoft ha recentemente provato ad introdurre gli eventi Epic Mercenary nel suo Assassin's Creed Odyssey, per chi se lo fosse perso, parliamo di eventi speciali simili agli elusive target presenti in Hitman. Tuttavia dopo 2 false partenze la settimana scorsa, la compagnia ha deciso di sospendere questi eventi.Come riporta Destructoid, il community manager di Ubisoft ha diffuso un comunicato ufficiale sul suo forum:"2 settimane fa, quando abbiamo ...

Assassin’s Creed Odyssey : Ubisoft sospende gli eventi Epic Mercenary : Come disse il caro Don Abbondio, l’Epic Mercenary non s’ha da fare. Dopo i numerosi problemi riscontrati dai giocatori, Ubisoft ha deciso di ritirare e sospendere i suddetti eventi in Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Odyssey: Ritirati gli eventi Epic Mercenary Ubisoft ha dichiarato: Due settimane fa avevamo provato a lanciare il primo evento Epic Mercenary in Assassin’s Creed Odyssey con Damais ...

Assassin's Creed - il rapper Rkomi : 'Non seguite i consigli - seguite voi stessi' : Con il brano Non ho mai avuto la mia età , il rapper Rkomi si fa portavoce della Generazione Z , unendo le forze con il kolossal dei videogame , Assassin's Creed . Il rapper più amato dai 'Centennials'...

Come si fa a giocare ad Assassin's Creed Odyssey su PC a 1080p e 60fps? - articolo : Assassin's Creed Odyssey, su PC, è davvero meraviglioso da vedere ed offre agli utenti la possibilità di scalare ben oltre le console per qualità visiva, frame-rate e risoluzione ma, per trarne il meglio, sarà necessario un hardware davvero performante. Sì, ritoccare i settaggi generali aiuta parecchio (e in questo articolo troverete una guida per farlo) ma raggiungere i 60fps con un aspetto simile a quello delle console richiede un kit ...

La patch 1.0.6 di Assassin’s Creed Odyssey porta lo story DLC - tutti i dettagli : Assassin's Creed Odyssey ha riservato ai propri giocatori il primo story DLC gratuito. Arrivano così nuovi e interessanti contenuti destinati a tutti. Il rilascio del nuovo aggiornamento gratuito è è già avvenuto, ma a questo punto bisogna scoprire quali sono i nuovi contenuti in arrivo per Assassin’s Creed Odyssey. Le Lost Tales of Greece sono una serie di missioni che verranno inserite nel gioco in modalità gratuita a intervalli regolari. ...

Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna con novità e migliorie : E’ ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento 1.0.6 di Assassin’s Creed Odyssey per Xbox One, PS4 e PC. L’update pesa 3.6/4.1 GB a seconda della versione e introduce numerose novità e migliorie, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Tutti i dettagli sull’aggiornamento 1.0.6 Di seguito vi riportiamo il changelog da noi tradotto: Aggiunta la prima Storia secondaria intitolata “I racconti ...

Assassin's Creed Odyssey riceve il primo story DLC gratuito : Assassin's Creed Odyssey questa settimana di amplierà accogliendo il suo primo DLC gratuito dedicato alla storia riporta Eurogamer.Le Lost Tales of Greece sono una serie di missioni che verranno aggiunte al gioco gratuitamente a intervalli regolari. Il primo pacchetto, intitolato "The Show Must Go On", sarà disponibile per tutti quest'oggi non appena scaricheremo la patch 1.0.6 di Odyssey. Il Download pesa 4,1 GB per PS4 e Xbox One, mentre su PC ...

I download digitali di Assassin's Creed Odyssey rappresentano il 45% delle vendite totali : Ubisoft ha rivelato i suoi guadagni per il primo semestre e il secondo trimestre dell'anno fiscale 2018, fornendo alcune informazioni sulle vendite di Assassin's Creed Odyssey. Poiché il gioco è stato rilasciato subito dopo il periodo di riferimento, i dati di vendita non sono disponibili. Tuttavia, la società ha notato che il 45% di tutte le vendite era digitale, il che rappresenta un aumento del 10% rispetto a Assassin's Creed Origins.Come ...

Assassin's Creed Odyssey : anche il secondo evento live Epic Mercenary è stato cancellato : Ubisoft ha annunciato che il secondo evento live Epic Mercenary di Assassin's Creed Odyssey è stato cancellato a causa di difficoltà tecniche, proprio come il primo.La notizia, riportata da Eurogamer.net, arriva tramite il feed ufficiale di Assassin's Creed Odyssey.Tuttavia, anche se il secondo obiettivo Mercenary di Assassin's Creed Odyssey non è stato reso disponibile, Ubisoft ha confermato che sta "lavorando per una soluzione che possa ...

Beatrice Bouchard hot per Halloween : costume da Assassin’s Creed e citazione da… lato B! [GALLERY] : Beatrice Bouchard fa impazzire i fan di Instagram: la bionda canadese posta una foto con il suo costume da Halloween di Assassin’s Creed, il risultato è… sexy Halloween si avvicina e Instagram si riempie di costumi, make up e immagini di party a tema per la notte più paurosa dell’anno. Negli ultimi anni, la festa di Halloween ha assunto anche una connotazione alquanto… sexy! Le classiche streghe, vampire e zombie ...

Assassin’s Creed Odyssey : Guida agli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 : Proseguiamo con le Guide dedicate ad Assassin’s Creed Odyssey, soffermandoci quest’oggi su Come sbloccare tutti gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4. Assassin’s Creed Odyssey: Come sbloccare Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 A seguire vi riportiamo solo gli Obiettivi e Trofei che non sono legati alla storia: Erede di Poseidone: Dovete portare a termine tutte le attività contrassegnate dall’icona di una nave ...

Ubisoft : per creare Assassin's Creed Odyssey non c'è stato bisogno del crunch : Qualche giorno fa Rockstar è stata al centro di un'accesa polemica riguardo le condizioni di lavoro all'interno della compagnia, con dipendenti che hanno denunciato di essere costantemente sotto pressione e turni di lavoro massacranti. Come riporta GamesIndusty, durante una recente intervista, l'MD di Ubisoft Quebec Patrick Klaus ha affermato che Assassin's Creed Odyssey non ha richiesto nessun periodo di crunch:"Fermo restando che si può sempre ...