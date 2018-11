Asia Argento | Lodo? Mi vergogno per lui Corona? Provo rabbia anch' io | ma cerco di

X Factor - Asia Argento stronca Lodo Guenzi : “Mi vergogno un po’ per lui” : “Non sono d’accordo con le scelte musicali che fa questo nuovo giudice e mi vergogno anche un po’ per lui”. Non usa mezzi termini Asia Argento per riferirsi a Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale che ha preso il suo posto come giurato a X Factor quando lei è stata esclusa per lo scandalo Bennett. Ospite di Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle donne, l’attrice ha parlato della sua estromissione dal programma di Sky Uno come ...

Corona e Asia Argento news - lei frena tutti : “Visto due volte - stiamo calmi” : Asia Argento e Corona stanno insieme, Signorini racconta lo scoop Il momento tanto atteso è arrivato. Dopo la diffusione delle foto del bacio tra Asia Argento e Fabrizio Corona il gossip sui due è esploso e in molti hanno iniziato a cercare informazioni su questa storia d’amore. Oggi Asia […] L'articolo Corona e Asia Argento news, lei frena tutti: “Visto due volte, stiamo calmi” ...

CR4 - Asia Argento : «Mi hanno licenziata da X Factor con una mail. Non condivido le scelte di Lodo Guenzi - mi vergogno per lui» : Asia Argento, CR4 La Repubblica delle donne La più grande ingiustizia subita? Il licenziamento da X Factor. Con o senza Corona in testa, Asia Argento siede sempre sul trono della polemica. Ospite della seconda puntata di CR4 – La Repubblica delle donne, l’attrice ha fatto cenno proprio al flirt con l’ex «re dei paparazzi» ma soprattutto ha commentato con parole pungenti la propria esclusione dal talent show di Sky Uno, riservando una ...

Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano Fedez e Chiara Ferragni - ecco i primi post su Instagram della nuova coppia social : Fabrizio Corona e Asia Argento sfidano Fedez e Chiara Ferragni. Asia Argento e Fabrizio Corona, l'amore è al tempo delle conferme con i primi post su Instagram della nuova coppia,...

Fabrizio Corona e Asia Argento - dopo 20 minuti a parlare - facevamo già l’amore : Fabrizio Corona e Asia Argento, la storia d’amore del momento, ecco alcuni particolari Lei si è sbottonata chiedendo di essere lasciata in pace e ora lui fa lo stesso. Ma come è nata questa storia d’amore? È una trovata pubblicitaria o è tutto vero? “Non è una storia programmata – replica Fabrizio Corona in un’intervista al Corriere della Sera -. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci ...

Asia Argento ha insultato pesantemente sua madre su Twitter : Alla madre di Asia Argento, Daria Nicolodi, non è piaciuta la relazione stabilita da sua figlia con Fabrizio Corona. Lei non lo nasconde, lo scrive su Twitter, e sempre su Twitter arriva la dura risposta della figlia. Lo scontento della Nicolodi era stato già stato annunciato da Asia che, nell'intervista a Chi in cui annunciava il "nuovo amore, aveva anche rivelato che la mamma le aveva chiesto di fare attenzione ...

Lite tra Asia Argento e la madre per la relazione con Corona - volano gli insulti : Non c'è pace per Asia Argento. Dopo essere passata da eroina del movimento #Metoo ad accusata di molestie dal giovane attore Jimmy Bennett e il suicidio del compagno e celebre chef Anthony Bourdain, l'...