Asia Argento - Fabrizio Corona | matrimonio e figlio nel 2019 per gli scommettitori

CR4 - Asia Argento : «Mi hanno licenziata da X Factor con una mail. Non condivido le scelte di Lodo Guenzi - mi vergogno per lui» : Asia Argento, CR4 La Repubblica delle donne La più grande ingiustizia subita? Il licenziamento da X Factor. Con o senza Corona in testa, Asia Argento siede sempre sul trono della polemica. Ospite della seconda puntata di CR4 – La Repubblica delle donne, l’attrice ha fatto cenno proprio al flirt con l’ex «re dei paparazzi» ma soprattutto ha commentato con parole pungenti la propria esclusione dal talent show di Sky Uno, riservando una ...

Nina Moric commenta la coppia Corona-Argento e lancia un appello ad Asia : "Non deludere i nostri figli" : Sulla love story Argento-Corona mancava il suo commento: parola di ex, parola di Nina Moric. Dopo l'opinione della famiglia di Asia (quella della madre Daria Nicolodi, contraria alla storia con Corona tanto da arrivare allo scontro social con la figlia, e quella di un più accomodante papà Dario Argento), giunge quella dell'ex moglie, da cui Fabrizio ha avuto il figlio Carlos Maria.La Moric, in un commento a un post Instagram di ...

Fabrizio Corona : "Asia Argento? Non è una storia programmata. Dopo venti minuti facevamo l'amore" : Fabrizio Corona rompe finalmente il silenzio Dopo la pubblicazione, da parte del settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, di alcune foto con Asia Argento. L'ex re delle paparazzate, in una breve intervista, concessa a Candida Morvillo per il 'Corriere della Sera', ci tiene a precisare che questa neo frequentazione non ha nulla a che fare con il marketing ed il business (anche se la tv si contende la loro presenza a tutte le ore del ...

Asia Argento : "Lodo? Mi vergogno per lui. Corona? Provo rabbia anch'io - ma cerco di tenerla a bada" : Giudica il suo allontanamento da X Factor come un "licenziamento per qualcosa che non ha fatto". Ne è convinta Asia Argento, intervistata da Piero Chiambretti: ospite della seconda puntata di CR4 – La Repubblica delle donne, ha parlato degli scandali, dell'ospitata del nuovo compagno Fabrizio Corona al «Grande Fratello Vip» e del talent show al quale non ha più potuto partecipare come giudice."Certo, è ...

X Factor - Asia Argento stronca Lodo Guenzi : “Mi vergogno un po’ per lui” : “Non sono d’accordo con le scelte musicali che fa questo nuovo giudice e mi vergogno anche un po’ per lui”. Non usa mezzi termini Asia Argento per riferirsi a Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale che ha preso il suo posto come giurato a X Factor quando lei è stata esclusa per lo scandalo Bennett. Ospite di Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle donne, l’attrice ha parlato della sua estromissione dal programma di Sky Uno come ...

Fabrizio Corona parla del primo incontro con Asia Argento : “Ci siamo conosciuti e dopo 20 minuti facevamo l’amore” : “Non è una storia programmata. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l’amore“. Fabrizio Corona racconta così l’inizio della sua storia con Asia Argento, rivelata nei giorni scorsi dall’attrice al settimanale Chi. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex re dei paparazzi ha voluto replicare a chi sostiene che sia una love story studiata a tavolino: “Nella mia vita, succedono cose ...