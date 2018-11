Arriva il giudizio di Asia Argento su Lodo Guenzi a X Factor 12 | “Mi vergogno per lui”

optimaitalia

: Arriva il giudizio di #AsiaArgento su Lodo Guenzi a #XF12: 'Mi vergogno per lui' - OptiMagazine

(Di giovedì 8 novembre 2018) Ildisua X12implacabile. L'attrice è stata ospite dell'ultima puntata di La Repubblica delle Donne da Piero Chiambretti, al quale ha raccontato i particolari del licenziamento dal talent di Sky, avvenuto a seguito dello scandalo Jimmy Bennett che l'ha travolta nel mese di agosto. L'intervista segue al silenzio delle ultime settimane, quelle successive all'inizio dei Live in occasione dei qualifece il suo in bocca al lupo a, che ha preso il suo posto nella guida dei gruppi dopo l'esclusione a mezzo mail che non ha convinto il pubblico, dal momento che l'attrice era stata capace di farsi amare anche da coloro che si erano detti scettici al momento dell'ingaggio. "Il licenziamento per qualcosa che non ho fatto è stata la più grande ingiustizia subita. C'è stato un accordo amichevole ma mi hanno licenziata ...