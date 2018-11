Ariana Grande stava per cadere durante il debutto live di “Thak U | Next” | ecco il video

Il video ufficiale di Breathin di Ariana Grande svela tre titoli dal nuovo album di inediti? : Dopo una lunga attesa da quando è stato annunciato come singolo, il video ufficiale di Breathin di Ariana Grande è arrivato online. E ha sorpreso i fan per il suo contenuto. La popstar, a pochi giorni dalla diffusione di un nuovo brano autobiografico dal titolo Thank You, Next, ha deciso di tornare a promuovere l'album Sweetener rilasciato lo scorso agosto divulgando il video di Breathin, brano che si è imposto in classifica e sulle ...

Ariana Grande : nel video di "Breathin" potrebbe aver svelato la tracklist del nuovo album : Occhi bene aperti!

Ariana Grande : il video ufficiale di "Breathin" uscirà tra poche ore - eccone un'anticipazione : In arrivo OGGI 7 novembre

Le 20 migliori canzoni di Ariana Grande per Billboard - che l’ha eletta Donna dell’Anno 2018 : ecco perché : Dopo averla eletta Donna dell'Anno 2018, Billboard ha stilato una lista delle 20 migliori canzoni di Ariana Grande, celebrandola come la popstar più influente del momento. Come altre dive del calibro di Lady Gaga e MaDonna prima di lei, Ariana Grande sarà onorata col titolo di Donna dell'Anno alla 13ª edizione dell'evento Women In Music, promosso dalla celebre rivista americana specializzata: la cerimonia di premiazione è in programma il 6 ...

Ariana Grande è stata eletta donna dell'anno da Billboard : Un riconoscimento meritatissimo

Ariana Grande - il fratello rivela : «Ho una storia a tre con una coppia gay sposata» : Della propria omosessualità, non aveva mai fatto mistero. Negli ultimi tempi, però, Frankie Grande, attore e modello, fratello della popstar Ariana Grande, è andato...

Mac Miller - l’ex fidanzato di Ariana Grande è morto per mix di fentanyl - cocaina e alcol : Sono state rese note le cause della morte di Mac Miller, rapper statunitense scomparso a 26 anni e noto anche per la sua relazione con Ariana Grande, che poco dopo aveva iniziato una storia con Pete Davidson, ora conclusa. Il decesso è avvenuto venerdì 7 settembre intorno a mezzogiorno; la polizia allertata da un amico che ha chiamato il 911 dalla casa di Mac lo ha trovato senza vita nella sua camera da letto nella casa di San Fernando Valley. ...

Ariana Grande : un fan potrebbe aver scovato in streaming un album inedito : ATTENZIONE

Ariana Grande : uno dei suoi ex fidanzati ha risposto a "Thank U - Next" : Ti ricordi di Ricky Alvarez?

Ariana Grande : in tour con lei ci sarà anche Normani : Un motivo in più per andare ai concerti

Ariana Grande in terapia - il consiglio ai fan : “Mi ha salvato la vita - non abbiate paura di chiedere aiuto” : L'esperienza di Ariana Grande in terapia è stata salvifica e decisiva per la sua vita. Dopo aver raccontato in uno speciale di BBC i suoi problemi con l'ansia e lo stress post-traumatico di cui ancora soffre dopo la strage di Manchester del 2017 ad un suo concerto, la popstar ha parlato nuovamente dell'importanza di prendersi cura della propria salute mentale. Lo ha fatto su Twitter, quando in risposta all'osservazione di un fan ha dichiarato ...

Mac Miller - l’ex di Ariana Grande - morto per un’overdose accidentale : Ariana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerCombinazione letale. Il coroner di Los Angeles ha reso note le cause del decesso di Malcolm James McCormick, meglio conosciuto come Mac Miller, il rapper ritrovato senza vita nella sua ...

Pete Davidson ha recepito il messaggio di Ariana Grande e non parlerà più della fine della loro storia : "Non è affare di nessuno"

MTV EMA 2018 : Camila Cabello che chiede ad Ariana Grande consigli sul ponytail è adorabile : Ecco lo scambio di messaggi sui social