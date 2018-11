Arcelor Mittal | la nuova insegna da stamattina sulla facciata dello stabilimento di

agi

: All'Ilva hanno rimosso le insegne: fine di un'era. Ecco come sarà la nuova Arcelor Mittal - Agenzia_Italia : All'Ilva hanno rimosso le insegne: fine di un'era. Ecco come sarà la nuova Arcelor Mittal - pbenedettamanca : RT @Agenzia_Italia: All'Ilva hanno rimosso le insegne: fine di un'era. Ecco come sarà la nuova Arcelor Mittal - palmiottid : RT @Agenzia_Italia: All'Ilva hanno rimosso le insegne: fine di un'era. Ecco come sarà la nuova Arcelor Mittal -

(Di giovedì 8 novembre 2018) I lavoratori che, col primo turno delle 7, hanno varcato i cancelli delle portinerie dell’Ilva di Taranto hanno già trovato ladi Arcelor Mittal installatadel palazzo della direzione. Per molti, però, non si è trattato di una sorpresa. Avevano già assistito nelle ore precedenti alla fase del cambio. Ieri mattina, infatti, la vecchiaIlva era ancora sull’edificio color azzurro. Nel giro di poche ore, una squadra di operai l’ha smontata e sostituita. Già nel pomeriggio di ieri non c’era più la vecchia, che era un pò un simbolo della storia industriale della città, ed è stata sostituita in serata da quella. Molto diffusa, anche sui social, la foto della disinstallazione. L’edificio in questione è quello che per ...