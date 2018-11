Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 12-16 novembre 2018 | Marina e Roberto si

Un posto al sole Anticipazioni : PATRIZIO lascerà NAPOLI??? : Dopo un lungo periodo in cui sono stati separati, da un po’ a Un posto al sole Rossella (Giorgia Gianetiempo) e PATRIZIO (Lorenzo Sarcinelli) sono tornati insieme e ultimamente li abbiamo visti molto impegnati nella difficile gestione dell’amicizia con Vittorio Del Bue (Amato D’Auria). Ora però si apre a sorpresa una nuova fase, che comincerà con la prospettiva di un cambiamento. Ecco di cosa si tratta… In pratica, ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 8 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 8 novembre 2018: Pur di comprare il silenzio di Marina (Nina Soldano), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) riesce a trovare una soluzione per restituirle la maggioranza dei Cantieri, ma la Giordano non si accontenterà facilmente… Adele (Sara Ricci) passa a trovare Susanna (Agnese Lorenzini) e riceve da Renato (Marzio Honorato) una proposta inattesa che però la metterà in ...

Un posto al sole Anticipazioni : tra ELENA e VALERIO come finirà? : Un grande finale ha contraddistinto la puntata di Un posto al sole di martedì 6 novembre 2018, con Marina (Nina Soldano) che ha fatto scivolare in un’astuta trappola il “povero” Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) rivelandogli solo alla fine di un imperdibile dialogo che lei ricorda tutto!!! I successivi sviluppi già li sapete, se ci leggete spesso: Roberto prima subirà un ricatto dalla Giordano e poi – stando ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 7 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 7 novembre 2018: Messo in forte difficoltà dal ricatto di Marina (Nina Soldano), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di reperire le risorse per soddisfare le pretese della donna… Diego (Francesco Vitiello) è molto infastidito dalla richiesta fatta da Beatrice (Marina Crialesi) a Nicotera (Paolo Romano) di essere segnalata presso un importante studio legale… Con ...

Un posto al sole Anticipazioni - trame dal 12 al 16 novembre 2018 : Ferri in primo piano : Nuova settimana di anticipazioni sulla soap italiana Un posto al sole. Il protagonista principale, per un motivo o per l’altro non cambia. Si tratta di Ferri, come avrete certamente capito. Accanto a lui c’è un’alleata, Vera sarà costretta a prendere una decisione per niente semplice. Casa Poggi verrà restaurata, di nascosto da persone che potrebbero non approvare, che ci si può attendere che succeda ancora sotto il sole di ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 12 al 16 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018: Il piano di Marina e Ferri va avanti apparentemente senza intoppi. Valerio, deciso a contrastare Roberto e a rintracciare la clinica dov’è ricoverata la figlia, trova sulla sua strada un’inattesa alleata. Adele teme che Manlio scopra che lei sta segretamente aiutando Niko e Susanna a realizzare il loro sogno, ma intanto il ritorno di Giulia le ...

Un posto al sole Anticipazioni : il ritorno di GIULIA POGGI!!! : Se da un lato i fan di Un posto al sole saranno presto destabilizzati dal sorprendente atteggiamento di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) nei confronti di Vera Viscardi (GIULIA Schiavo), dall’altro riavranno presto uno dei personaggi più rassicuranti e amati della soap. Eh sì. Nel momento in cui tutti avevano pensato che il ruolo di GIULIA fosse stato cancellato da Upas, la sua interprete Marina Tagliaferri aveva in qualche modo ...

Un posto al sole Anticipazioni : FERRI contro VERA? Colpo di scena!!! : Una vera sorpresa sembra essere in arrivo per i telespettatori di Un posto al sole (tranne per alcuni più “sgamati”, che a dire il vero avevano già subodorato gli sviluppi di cui stiamo per parlarvi): nelle puntate di questa settimana, una Marina (Nina Soldano) appena risvegliatasi dal coma ricatta Roberto FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli); a leggere però le trame dal 12 al 16 novembre, appare evidente che tutto cambierà! Scopriamo ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 6 novembre 2018 : Elena è pronta a sostenere la madre nel suo percorso di riabilitazione mentre Marina affronterà faccia a faccia Roberto.

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di martedì 6 novembre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 6 novembre 2018: Elena (Valentina Pace), con il conforto di Valerio (Fabio Fulco), si prepara ad affrontare la riabilitazione della madre Marina (Nina Soldano). Intanto tra quest’ultima e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) va in scena un cruciale faccia a faccia… La festa in casa Giordano fornisce a Beatrice (Marina Crialesi) l’occasione per mettersi in luce, ma ...

Un posto al sole Anticipazioni : MICHELE in una nuova storia SOCIAL : Si apre una nuova settimana con Un posto al sole e al centro della scena sarà soprattutto il ricatto che Marina Giordano (Nina Soldano) – appena svegliatasi dal coma – farà a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Ma non solo: occhio anche ad Eugenio Nicotera (Paolo Romano), che si vedrà rivolgere un’inaspettata richiesta da Beatrice (Marina Crialesi). Detto questo, c’è un’assoluta novità nelle trame ed avremo ...