Annalisa Minetti | La cosa che mi fa più soffrire è non poter vedere crescere i miei

Annalisa Minetti : "Io non vedente? Mi fa male non poter ammirare come crescono i miei figli" : Nel corso dell’odierna puntata di Vieni da me, il contenitore pomeridiano condotto da Caterina Balivo, su Rai1, la cantante Annalisa Minetti si è sottoposta all’intervista della cassettiera. La conduttrice ha estratto un piccolo body rosa: “Quando ero piccola mi divertivo a imitare Lorella Cuccarini e a ballare nella mia stanza La notte vola. Ho fatto danza classica per 12 anni. Ho vissuto un’infanzia felice avendo vissuto in una famiglia ...