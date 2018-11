Anima Holding | raccolta da inizio positiva per 0 | 8 miliardi

finanza.lastampa

: #ANIM - Anima Holding, a breve il completamento della correzione in atto - TradingView - - it_tradingview : #ANIM - Anima Holding, a breve il completamento della correzione in atto - TradingView - - dalla_bona_fede : Anima Holding, attese positive per il resto di novembre. Riportata oggi da - bierlollo : Anima Holding, titolo in watch list. Yield 5%. Nuovo accordo. -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Lanetta del Grupponel mese di ottobre 2018 è stata negativa per 73 milioni di euro, per un totale daanno positivo per circa 0,8di euro. Il totale delle masse gestite ...