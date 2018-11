Angolo libri; Bucanieri a Madrid | il Rayo Vallecano e la sua gente

lanotiziasportiva

(Di giovedì 8 novembre 2018) Ail calcio è una cosa seria, serissima. Il Real, da sempre considerata “La squadra” per eccellenza, in questi ultimi anni ha fatto incetta di Champions League lasciando solo le briciole alle altre contendenti in Europa. L’Atleticodal canto suo in questi ultimi cinque anni ha trovato casa stabilmente nelle parti alte della classifica della Liga, riuscendo anche in un caso a vincerla, e per di più è arrivata per due volte in finale di Champions (entrambe perse proprio contro il Real) e lo scorso anno ha alzato l’Europa League, conquistata battendo in finale l’Olympique Marsiglia.Grazie a questi successi, e alle finanze che i due club hanno a disposizione, i fatturati delle due compagini madrilene crescono sempre più, scavando un solco tra loro e il resto delle squadre spagnole (Barcellona a parte) ed europee. Negli ultimi anni, solo sulla sponda ...