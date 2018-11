Android | le app si potranno usare mentre si aggiornano

Adesivi Whatsapp : le migliori 8 App Android : Con un’immagine si possono esprimere cento parole e con GIF, emoji e ora con gli Adesivi Whatsapp si può esprimere più del semplice testo, freddo e inespressivo, della chat di messaggistica. Grazie ad emoji e Adesivi si possono esprimere emozioni e rendere il solo testo più comprensibile. Whatsapp presenta quasi una dozzina di pacchetti di Adesivi che coprono una gamma di emozioni. Ma se trascorri molta parte del tuo tempo su questa ...

Alla ricerca di sticker WhatsApp - una nuova funzione in aggiornamento su Android : Tutti pazzi per gli sticker WhatsApp che hanno iniziato a pervadere le chat singole e di gruppo dell'applicazione di messaggistica. Seppure la novità sia giunta solo a fine ottobre, sono in molti a non poter più fare a meno degli adesivi ed è per questo che non pochi sono costantemente Alla ricerca di nuove soluzioni da condividere con amici e parenti. Qualche giorno fa, abbiamo riportato una lista più che esaustiva di nuovi sticker WhatsApp, ...

Android - gli aggiornamenti non interromperanno più l’uso delle app : (Foto: Google) Gli aggiornamenti delle app sono un aspetto del sistema operativo Android ancora migliorabile. Quando il processo è gestito automaticamente dal Play Store, rischia di coinvolgere proprio l’app in uso, chiudendola in faccia all’utente; quando invece l’installazione è manuale, le app rischiano di rimanere indietro a versioni preistoriche. Tutto questo cambierà presto: grazie a una modifica dei servizi relativi al ...

Ad ore il via alla beta Android 9 Pie per i Samsung Galaxy? Annuncio in app il 7 novembre : Siamo al cospetto del giorno della svolta per la beta Android 9 Pie a bordo dei Samsung Galaxy? Ci sono davvero pochi dubbi sull'importanza dell'appuntamento di oggi 7 novembre con la Samsung Developer Conference di scena fra qualche ora (alle 19 ore italiane). Un indizio inconfutabile presente nell'app ufficiale del keynote la dice lunga sull'imminente lancio proprio del nuovo aggiornamento in fase sperimentale. Come visibile in chiusura ...

Sono più di 55 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 33 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la settimana?

Apprezzabile miglioramento per la batteria di Honor 10 con Android Pie in versione beta : Manca davvero poco alla piena distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie ottimizzato su Honor 10. Uno degli smartphone più popolari in Italia, tra i top di gamma che hanno visto la luce in questo 2018, infatti, risulta essere in prima fila tra i modelli aventi questo diritto, al punto che pochi giorni fa sul nostro magazine vi ho parlato di una scadenza fissata il prossimo 10 novembre dal produttore asiatico. Tra meno di ...

Android, come molti sapranno, è sbarcato anche nel mondo della fotografia: grandi società, come Nikon con la compatta COOLPIX S800c, hanno deciso di offrire

Sono tornate prepotentemente, per questo primo weekend di novembre, le offerte per le app e i giochi Android: gli sconti di questo venerdì interesseranno un gran numero di

Dove e quando comparirà la pubblicità in WhatsApp? Percorso stato su Android e iPhone : Con l'inizio di novembre possiamo davvero dire che la pubblicità in WhatsApp è in arrivo. Una rinnovata conferma della nuova vocazione commerciale dell'applicazione è giunta dalle ultime dichiarazioni del vicepresidente del servizio Chris Daniels che ha parlato di lancio imminente e di come verranno implementati gli annunci: informazioni in parte già note ma che ora è Doveroso approfondire. Circa un mese fa avevamo già dato la non lieta ...

Lo Xiaomi Mi 8 SE ha fatto la propria apparizione nel database di Geekbench con a bordo l'ultima versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View

Nuovi virus Android diffusi tramite 8 applicazioni : ecco la lista : Un nuovo virus Android si sta affacciando nel panorama del mercato smartphone e tablet oggi 30 ottobre, almeno stando ad un delicato rapporto pubblicato da ESET. Si tratta di un'azienda informatica, bravissima a scoprire che 8 app di recente siano state infette nonostante fossero presenti all'interno del Play Store. Insomma, quanto vi sto riportando questo pomeriggio non riguarda le solite applicazioni che si scaricano al dì fuori del market ...

Per scaricare le app Android dal Google Play Store dovremo pagare un abbonamento mensile? : Il Google Play Store, il negozio di Google da cui si scaricano tutte le app per i dispositivi Android, potrebbe cambiare. Da sempre è gratuito: si apre, si scelgono le app di proprio interesse dall’ampio catalogo, si scaricano. La maggior parte sono gratuite, altre no. Che cosa accadrebbe se domani il Play Store diventasse a pagamento? Se, per intenderci, richiedesse di corrispondere un abbonamento mensile, un po’ in stile ...

Perché gli sticker WhatsApp non disponibili per tutti? Consigli per adesivi su iPhone e Android : Perché gli sticker WhatsApp o italianizzando, gli adesivi della stessa applicazione di messaggistica non sono ancora disponibili sul mio iPhone o sul mio smartphone Android? Non è affatto difficile imbattersi nella domanda sui social o in gruppi dedicati al servizio. Sono in molti infatti ad essere ancora a secco della funzionalità, senza un'apparente motivo. Come comportarsi dunque? La prima cosa da dire è che la distribuzione degli sticker ...

OnePlus 6T - lo smartphone top Android punta sul rapporto qualità/prezzo. In Italia a 559 euro – Anteprima e galleria fotografica : OnePlus 6T è un nuovo smartphone Android presentato ieri a New York. L’azienda cinese che lo ha realizzato – OnePlus – è sul mercato dal 2013 e finora si è fatta apprezzare grazie a prodotti con specifiche tecniche di fascia alta (dunque a livello dei vari Galaxy S e iPhone) proposti a prezzi molto più contenuti rispetto ai concorrenti. Il nuovo modello non fa eccezione. Questo modello è il primo ad arrivare ufficialmente nei ...