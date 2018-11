Andrea Damante su Giulia De Lellis e Irama | La vita va avanti per tutti

Andrea Damante commenta l’amore fra Irama e Giulia De Lellis : Andrea Damante commenta per la prima volta l’amore fra Irama e Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer si sono lasciati da diversi mesi, dopo accuse reciproche e un brevissimo ritorno di fiamma. Oggi la relazione sembra completamente archiviata e Giulia è tornata a sorridere fra le braccia di Irama. Archiviati i gossip su una relazione con Cristiano Iovino, la De Lellis è uscita allo scoperto con ...

Giulia De Lellis sta con Irama - la reazione di Andrea Damante : Da quando è uscita la notizia che Giulia De Lellis e Irama sono una coppia (con tanto di ufficializzazione da parte di Maria De Filippi), quel che tutti si chiedono è: “Chissà che dice Andrea Damante?”. Bene ora abbiamo una risposta perché l’ex tronista di Uomini e donne ha rotto il silenzio e raggiunto da Tabloit ha detto la sua sul nuovo fidanzato della ex. Andrea Damante commenta la storia tra Giulia De Lellis e ...

Andrea Damante commenta la nuova relazione dell’ex Giulia De Lellis. Guarda il VIDEO : Tra le tante voci che stanno commentando la chiacchieratissima love story tra Giulia De Lellis ed Irama, ufficializzata appena tre giorni fa, la più attesa era certamente quella di Andrea Damante, ex fidanzato di... L'articolo Andrea Damante commenta la nuova relazione dell’ex Giulia De Lellis. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Andrea Damante : "Giulia De Lellis e Irama? Sono giovani e in gamba - fanno bene" : L'improvviso flirt tra Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, e il cantante Irama, inevitabilmente, è sulla bocca di tutti.Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi, inoltre, Irama sarà presente in tv per la promozione del suo nuovo album, giovani. Il cantante e vincitore dell'ultima edizione di Amici si esibirà a Tu sì que vales e sarà anche ospite del ...

Andrea Damante commenta Giulia e Irama : “Fanno bene - la vita va avanti per tutti” : Andrea Damante commenta la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Irama Sono arrivate le prime parole di Andrea Damante su Giulia e Irama. L’ex fidanzato della De Lellis è stato raggiunto da Tabloit.it ed è stato inevitabile fare domande sulla coppia del momento. Sembra ormai definitivamente chiusa, a doppia mandata e con chiave gettata […] L'articolo Andrea Damante commenta Giulia e Irama: “Fanno bene, la vita va avanti ...

Andrea Damante difende Giulia De Lellis e la sua relazione con Irama? : Giulia De Lellis e Irama insieme: parla Andrea Damante Dopo l’ufficializzazione del flirt tra Giulia De Lellis e Irama, tutti si aspettavano il commento di Andrea Damante, il quale, seppur in ritardo, è finalmente arrivato. Evidentemente l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto attendere un po’ prima di esternare i suoi pensieri e anche questa volta Andrea ha stupito tutti. Damante infatti non ha espresso nessun commento ...

Giulia De Lellis : la verità sul nuovo fidanzato e su Andrea Damante : Giulia De Lellis svela tutta la verità sul nuovo fidanzato e sull’ex Andrea Damante. La fashion blogger, che su Instagram conta più di 3 milioni di follower, ha concluso da poco la sua relazione con Andrea Damante, conosciuto negli studi di Uomini e Donne. Anche sei i fan sognano un ritorno di fiamma per la coppia, Giulia De Lellis ha chiarito che non ci sarà. “Non c’è e non ci sarà un ritorno – ha chiarito l’influencer ...

Giulia De Lellis su Andrea Damante : "Nessun ritorno di fiamma" : Giulia De Lellis torna a ribadire la fine della sua storia d'amore con Andrea Damante. A Libero l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela: Non c’è e non ci sarà un ritorno. Non ho rimpianti, ormai il rapporto era saturo. Resta il ricordo bello di aver costruito una relazione autentica in un luogo come la tv. Una risposta lapidaria quella dell'influencer, che sembra non dare speranze alle fan dei Damellis. Intanto, però, non si sbottona ...

Giulia De Lellis smentisce fidanzamento con Cristiano Iovino/ E su Andrea Damante : “Resta il ricordo - ma…” : Giulia De Lellis delude gli appassionati di gossip e smentisce la sua relazione d'amore con Cristiano Iovino. Successivamente ha anche smentito un possibile ritorno di fiamma con Damante.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:14:00 GMT)

Giulia De Lellis : “Cristiano non è il mio fidanzato” - e poi parla di Andrea Damante : Giulia De Lellis e Cristiano: il fidanzamento non c’è mai stato Giulia De Lellis e Cristiano non stanno insieme. Lo ha detto lei. E finalmente! Dopo un lungo silenzio, l’influencer ha parlato della sua vita privata, rispondendo per la prima volta a una precisa domanda fatta dal giornalista Gianluca Veneziani del quotidiano Libero sul quello […] L'articolo Giulia De Lellis: “Cristiano non è il mio fidanzato”, e poi ...

Giulia De Lellis chiarisce : 'Non sono fidanzata e non tornerò con Andrea Damante' : Nessun nuovo amore per Giulia De Lellis: è stata la stessa influencer a smentire il Gossip che la voleva in coppia con Cristiano Iovino [VIDEO] nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al quotidiano Libero. La romana, oltre ad aver negato di essersi fidanzata con il bel personal trainer con il quale trascorre molto tempo ultimamente, ha spento la speranza di quei fan che ancora la vorrebbero accanto ad Andrea Damante. L'ex concorrente del ...

Damellis - la prova schiacciante. Giulia De Lellis e Andrea Damante si baciano in discoteca : Si torna a parlare di una delle coppie più amate di “Uomini e donne”. Ebbene sì, stiamo parlando della coppia Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ragazzi, dopo due anni di relazione, si sono detti addio. Non si conoscono i reali motivi della loro rottura. L’influencer romana, infatti, ha sempre detto che “i panni sporchi si lavano in casa” e che, quindi, non avrebbe dato nessuna motivazione. “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea ...