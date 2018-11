Anche Samsung abbraccia la teoria del notch con tre diverse interpretazioni

Samsung One UI è la nuova rivoluzionaria interfaccia - Anche per smartphone pieghevoli : La nuova One UI di Samsung è ufficiale, l'interfaccia grafica che sostituirà la Touchwiz con Android 9 Pie e che introduce numerose novità stilistiche e di esperienza utente. Eccola in alcune immagini e video. L'articolo Samsung One UI è la nuova rivoluzionaria interfaccia, anche per smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Non migliora la batteria Samsung Galaxy S7 con XXS3ERJ2 - ricarica Anche lenta : Da qualche giorno è disponibile per i Samsung Galaxy S7 no brand Italia l'aggiornamento XXS3ERJ2 con la patch di ottobre 2018, arrivato con un po' di ritardo rispetto al solito (praticamente a novembre inoltrato), e che ha portato un certo scompiglio tra i possessori (che già non vivevano un momento felice per lo stato della batteria dell'ex top di gamma 2016, che ormai stenta a brillare sotto il profilo energetico). Dopo avervi parlato delle ...

Tutto pronto per il Samsung Galaxy pieghevole - Anche il logo (foto) : Galaxy X o F? : Imminente più che mai il Samsung Galaxy pieghevole, sia che si chiami Samsung Galaxy X che Galaxy F? Sulla nomenclatura del device ci sono ancora tanti dubbi, ma sul fatto che il nuovo top di gamma sarà decisamente una rivoluzione lato design e funzionalità, al contrario, ci sono solo certezze. I profili social ufficiali del produttore Samsung hanno lanciato un indizio per nulla velato sul Samsung Galaxy pieghevole che verrà. Come visibile in ...

Lo smartphone flessibile di LG al CES 2019 - forse Anche il Samsung Galaxy X : Lo smartphone flessibile di casa LG potrebbe arrivare al CES 2019 di Las Vegas, come del resto il Samsung Galaxy X, almeno secondo gli ultimi rumors. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il produttore coreano starebbe lavorando strenuamente per portare il dispositivo all'evento del prossimo gennaio, così da dominare la scena di questo nuovo segmento almeno nel primo periodo. Parliamo in questi termini in quanto è ormai risaputo che ...

Profitti da record per Samsung - Anche se la divisione mobile stenta : Samsung fa segnare Profitti da record per il terzo trimestre del 2018, ma la divisione mobile stenta, a causa delle scarse performance nella fascia medio bassa. L'articolo Profitti da record per Samsung, anche se la divisione mobile stenta proviene da TuttoAndroid.

Patch di ottobre Anche per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone e Tre : A distanza di qualche giorno dai modelli no brand, Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone e Tre si aggiornano in Italia con le Patch di sicurezza di ottobre 2018. L'articolo Patch di ottobre anche per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone e Tre proviene da TuttoAndroid.

Resuscita Anche il Samsung Galaxy S9 Plus e S9 TIM con l’aggiornamento di ottobre : Dopo una lunghissima attesa, finalmente inizia a muoversi qualcosa per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 Plus o di un S9 brandizzati TIM. Dopo l'ultimo aggiornamento ufficiale che vi abbiamo riportato sulle nostre pagine durante il mese di luglio, infatti, oggi 30 ottobre ci sono alcune importanti segnalazioni da parte del pubblico che potrebbero aprire una volta per tutte importanti scenari in questo senso. Cerchiamo ...

Non solo smartphone : Samsung sta progettando Anche un notebook con display AMOLED pieghevole : Il portavoce della compagnia ha inoltre sottolineato che continuerà a distribuire PC nel mondo sfruttando le partnership già attive, come quelle con Intel, Microsoft e KT. Il nuovo computer portatile ...

Samsung potrebbe commercializzare Anche un laptop pieghevole : Samsung, essendo esperta nella produzione di display AMOLED, sta investendo moltissimo nei dispositivi pieghevoli e così, dopo il vociferato Galaxy X, ecco che spunta l’ipotesi anche di un laptop dotato di schermo flessibile. In un’intervista il vice presidente marketing della società, Lee Min-cheol, ha confermato infatti l’intenzione di puntare sulla prossima evoluzione dei classici portatili adeguandosi ovviamente alle ...

Samsung potrebbe lanciare Anche un tablet pieghevole : Samsung starebbe pensando di lanciare anche un tablet pieghevole per affiancare il suo smartphone pieghevole meglio noto come Galaxy F. L'articolo Samsung potrebbe lanciare anche un tablet pieghevole proviene da TuttoAndroid.

NeAnche i Samsung Galaxy S10 con processore Qualcomm utilizzeranno la scheda madre SLP : Secondo i media sudcoreani neppure il Samsung Galaxy del decennale riuscirà a far convogliare a nozze la scheda madre SLP e gli Snapdragon top di gamma L'articolo Neanche i Samsung Galaxy S10 con processore Qualcomm utilizzeranno la scheda madre SLP proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch può monitorare la fase REM Anche senza la rilevazione continua del battito : Samsung ha deciso di lasciar scegliere i clienti, che possono decidere di inseguire la precisione o abbracciare un compromesso L'articolo Samsung Galaxy Watch può monitorare la fase REM anche senza la rilevazione continua del battito proviene da TuttoAndroid.

Impareggiabile Samsung Galaxy S10 con tanti sensori e Anche lo speaker audio sotto il display? : Il Samsung Galaxy S10 si appresta a divenire un device tanto rivoluzionario come richiede il decennale della fortunata serie del produttore? Potrebbe esserlo davvero, viste le prime indiscrezioni trapelata anche nel corso di un evento ufficiale tenuto dal brand, anche se molto raccolto. Ci riferiamo al 2018 Samsung OLED Forum di scena al Shenzhen Marriott Hotel in Cina nella giornata di ieri 18 ottobre. Sta facendo letteralmente il giro del ...

AR Emoji e Super SlowMotion Anche per Samsung Galaxy S8 Wind dal 16 ottobre : Continua la lunga serie di novità per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 qui in Italia. A testimonianza dell'impegno da parte del produttore e delle varie compagnie telefoniche che operano nel nostro Paese, infatti, oggi 16 settembre occorre evidenziare che l'aggiornamento di settembre è finalmente disponibile anche per coloro che hanno deciso di puntare su un modello brandizzato Wind nel corso dell'ultimo anno e mezzo. A ...