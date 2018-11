Anas | Armani si dimette dopo stop a integrazione con FS

Anas - lascia l’ad Armani per il no del governo alle nozze con Fs : L’amministratore delegato e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso comunicando la sua decisione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane di cui Anas fa parte dal 18 gennaio scorso dovuto al “mutato orientamento del governo sull’integrazione di Anas in Fs”. «Il vento sta camb...

Fusione con Fs - l'ad di Anas Armani si dimette. Toninelli : «Il vento sta cambiando» : l'ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso e subito dopo di lui hanno fatto stesso altri due consiglieri del cda, Vera Fiorani e Antonella D'Andrea,...

Anas - Armani si dimette da amministratore delegato : Gianni Vittorio Armani si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato e direttore generale dellAnas: è il punto di arrivo, se vogliamo inevitabile, di un percorso iniziato nel momento in cui lattuale governo ha deciso di fare marcia indietro sullintegrazione dellazienda strade con le Ferrovie dello Stato. Un progetto fortemente voluto da Armani, che laveva portato a compimento durante la precedente legislatura con lo scopo di sottrarre lAnas ...

Anas - si dimette l'ad Armani. Sfuma fusione con FS : Ha dato le dimissioni Gianni Vittorio Armani , amministratore delegato Anas, Gruppo Fs Italiane,. Era direttore generale dal 2015. Armani ha comunicato la decisione al Ministro delle Infrastrutture e ...

Anas - dimissioni Armani per cambio idea governo su nozze con Fs : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Anas - si dimette l'amministratore delegato Gianni Vittorio Armani : : l'amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane le proprie dimissioni, 'in ...

Anas - dimissioni dell'Ad Armani : 21.18 L'Amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, si dimette. L'Ad ha comunicato le proprie dimissioni al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ed al gruppo Fs Italiane "in considerazione del mutato orientamento del governo sull'integrazione di Fs italiane e Anas", si legge in una nota di Anas nella quale si specifica che Fs ha ringraziato Armani "per il lavoro svolto in questi anni nel ristrutturare ...

Anas - si è dimesso l’ad Gianni Armani per “mutato orientamento del Governo sull’integrazione di Fs Italiane” : l’ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso. Ricopriva tale incarico dal 2015. ...

Anas - si dimette l'amministratore delegato Armani : Roma, 7 nov., AdnKronos, - l'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, ha comunicato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e al gruppo Fs Italiane le ...

Anas - si dimette l'ad Armani : ANSA, - ROMA, 7 NOV - L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane le proprie ...

Anas - si dimette l'ad Armani : ANSA, - ROMA, 7 NOV - L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane le proprie ...

Anas - l'ad Armani lascia dopo il cambio dl Governo su Fs : l'ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso. Il Consiglio di Amministrazione di Anas non si è dimesso e resta in carica. L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio ...

Anas - addio alla fusione con Fs : si dimette l’amministratore delegato Armani : Dopo l'annuncio da parte del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli di non proseguire nel processo di fusione con le Ferrovie dello Stato L'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani si è dimesso dal suo incarico alla guida del concessionario stradale.Continua a leggere

Anas - l'Amministratore Delegato Gianni Armani si è dimesso : Gianni Vittorio Armani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato di Anas . Lo conferma una nota dell'Ente nazionale per le strade, spiegando che le dimissioni sono ...