Amazon Alexa approda sul Microsoft Store di Windows 10

surface-phone

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Rosaneroa360 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Alexa, l’assistente vocale di Amazon è disponibile per Windows 10 - SkyTG24 : Alexa, l’assistente vocale di Amazon è disponibile per Windows 10 -

(Di giovedì 8 novembre 2018) La UWP ditrapelata in alcune indiscrezioni risalenti al mese scorso è stata adesso ufficialmente rilasciata sul. Questo significa che l’assistente AI dipuò essere installato tranquillamente in qualunque PC o tablet10 non essendo più un’esclusiva di alcuni OEM. Tuttavia la limitazione linguistica rimane tuttora poichè, per utilizzarlo, è necessario impostare come paese digli Stati Uniti e come lingua l’inglese. Descrizione The convenience of, now on your PC. Withon your PC you can simplify your life and use your voice to get more done. Just tap and askto check your calendar, create lists, play music, answer questions, read the news and more.on your PC even makes it easy to control your smart home from anywhere just by using your voice. Whether you’re at home or on the go,is designed to ...