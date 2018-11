Altered Carbon da libro a serie tv e ora cartoon Parla l’autore

gqitalia

(Di giovedì 8 novembre 2018) Richard K. Morgan è uno degli autori di fantascienza più influenti al giorno d’oggi. La sua opera più conosciuta è “Bay City”, il romanzo distopico in chiave cyberpunk dove l’identità di ognuno di noi (o meglio: di chi ha abbastanza soldi da poterselo permettere) è caricata su un supporto digitale e trasferita da un corpo all’altro. La storia del rivoluzionario Takeshi Kovacs e la sua nuova vita da investigatore privato per uno degli uomini più ricchi del pianeta non è solo intrattenimento, ma è anche un mezzo con cui Morgan indaga temi complessi come i limiti della fisicità, la presa di responsabilità delle proprie azioni e la nostra capacità di giudizio su quelle degli altri. Riflessioni che sono arrivate al grande pubblico anche grazie allo streaming: da Bay City, selezionato dal New York Times fra i “Notable Books” e vincitore del prestigioso Philip K. ...