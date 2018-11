Alle 17 imbracciamo i fucili per la diretta di Battlefield V

eurogamer

(Di giovedì 8 novembre 2018) L'uscita diV sicuramente ci dirà molto di un titolo che sin dall'annuncio ha fatto discutere parecchio, al di là dei meriti e dei difetti del gameplay vero e proprio.Un'altra accoglienza difficile dopo quanto successo con Star Wars Battlefront II non sarebbe sicuramente positiva per DICE e EA e in attesa dell'arrivo della modalità battle royale e di altri contenuti già annunciati, ladi oggi potrebbe sicuramente dirci molto su questo nuovo capitolo della famosa saga FPS.V riuscirà a convincerci e a convincere i giocatori?Per scoprirlo appuntamento a partire dore 17:00, quando potrete seguire lain compagnia di Luca Forte sul nostro canale ufficiale Twitch, su YouTube o attraverso la pagina Facebook. Read more…