Aiuto migranti | a processo in Francia 7 militanti | 2 sono svizzeri

“Sono arrivato in Italia da irregolare su un barcone e qui mi sono laureato in legge. Ora con una app Aiuto i migranti come me” : “Amo l’Italia, mi piace vivere qui. In Italia ho vissuto la maggior parte della mia vita: qui ho studiato, qui ho i miei amici. In Albania ci torno, certo, ma come turista”. Ermir Lushnjari è arrivato in Italia su una nave nel marzo del 1999, quando aveva 15 anni. “L’Albania era nel caos dopo il crollo finanziario, e così la mia famiglia, come altre, ha deciso di lasciare il Paese”. Oggi questo ragazzone nato a Fier, a cento chilometri a ...