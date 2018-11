: Bambini divisi a metà: la riforma sull’affido condiviso e il confronto tra gli esperti Case, as... - Corriere : Bambini divisi a metà: la riforma sull’affido condiviso e il confronto tra gli esperti Case, as... - Cyber_Feed : • Cyber News • #Affido,Di Maio:'Ddl Pillon così non va' - TelevideoRai101 : Affido,Di Maio:'Ddl Pillon così non va' -

Il vicepremier e leader M5S Diboccia il disegno di legge del senatore leghistasull'condiviso. "non va", dice in un'intervista a Elle,precisando che "non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi". E contro la proposta, che prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento, la protesta annunciata per sabato prossimo in 60 piazze italiane. Intanto fonti del ministero della Famiglia puntualizzano: è un'iniziativa parlamentare di.(Di venerdì 9 novembre 2018)