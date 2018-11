Affido condiviso | frena il ddl Pillon Di Maio | ' Così non va'

Di Maio demolisce l Affido dei figli condiviso del ddl Pillon 'Così non va - lo modificheremo' : ROMA - 'Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché così non va. La modificheremo proprio per evitare gli effetti che lei ha descritto'. Lo dice il vicepremier Luigi Di ...

No Pillon - sabato 10 novembre la manifestazione in oltre 50 piazze contro la legge sull’Affido condiviso : “Sia ritirata” : Scenderanno in più di 50 piazze con un unico obiettivo comune: dire “no” al Ddl Pillon, il nuovo disegno di legge sull’affido condiviso dei figli. Le manifestazioni, organizzate per sabato 10 novembre dal neo comitato No Pillon, nato circa un mese fa, prenderanno vita in tutta Italia, da Nord a Sud, toccando quasi 50 tra le principali piazze della penisola. A unirsi alla protesta, sottolineando nuovamente il proprio ...

Affido condiviso - cori e fischi alla Comasca per il senatore Pillon - Video : Massa - Poche famiglie e molti manifestanti all'incontro organizzato al parco della Comasca dal comitato "Difendiamo i nostri figli" in sinergia con "Generazione Famiglia" e "Famiglia scuola e ...

Affido condiviso - l'Onu al governo : 'Ddl Pillon è grave regressione' - : La riforma proposta dal senatore della Lega non piace alle Nazioni Unite: in una lettera inviata all'esecutivo, le relatrici speciali affermano che il disegno di legge "alimenta le disuguaglianze e le ...

Affido condiviso - l’Onu contro il ddl Pillon : “È una grave regressione che alimenta discriminazione di genere” : “Disposizioni che potrebbero comportare una grave regressione, alimentando la disuguaglianza e la discriminazione basate sul genere, e privando le vittime di violenza domestica di importanti protezione”. È come l’Onu definisce il disegno di legge Pillon sulla riforma dell’Affido condiviso. In una lettera inviata al governo italiano le relatrici speciali delle Nazioni Unite, Dubravka Šimonovic, sulla violenza contro le donne, e ...

Affido condiviso - Pillon difende suo ddl : ANSA, - ROMA, 10 OTT - Il senatore leghista Simone Pillon difende su Fb il proprio disegno di legge sull'Affido condiviso dei figli dopo la separazione dei genitori, senza riferimenti alla 'bocciatura'...

I 5 Stelle fermano il ddl Pillon sull'Affido condiviso : "Così non va" : "Non possiamo accettare la proposta del senatore Pillon così come è stata formulata". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora intervenendo alla presentazione del VII dossier della campagna 'Indifesa' di Terre des Hommes, presentato oggi alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato."Sono allarmato dai dati del rapporto Terre ...

Affido CONDIVISO/ E ddl Pillon : perché il mediatore familiare non c'è? : Per la prima volta il ddl Pillon parla di mediazione familiare, ma sul punto appare confuso e migliorabile, scrive una mediatrice professionale.

Affido condiviso - “il ddl Pillon favorisce i padri-padroni - maltratta i bambini e ricatta le donne” : “Un attentato ai diritti dei bambini e delle donne, che favorisce la violenza, gli abusi sessuali, la pedofilia e i maltrattamenti in famiglia. Una legge orribile, incivile, impresentabile, con un impianto parossistico e di un’impensabile rozzezza e inciviltà, che esporrebbe l’Italia alla pubblica derisione”. A definire così il disegno di legge 735/2018, a firma del senatore Simone Pillon (attualmente in Commissione Giustizia al Senato) è ...