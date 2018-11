Accordo Lega-M5S - si sblocca la prescrizione. Rissa in Commissione : Accordo trovato tra lega e M5S: si sblocca la prescrizione. Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato stamattina l’allargamento alla prescrizione del perimetro del ddl anticorruzione. Favorevoli M5s e Lega, gli altri gruppi non hanno votato per protesta. Ora l’ufficio di presidenza definirà il calendario dei lavo...

Prescrizione - trovato l’Accordo M5s-Lega : ma l’entrata in vigore è rinviata al 2020 : Il governo ha trovato l'accordo sulla riforma della Prescrizione: Lega e MoVimento 5 Stelle hanno trovato la quadra e il tema sarà inserito nel disegno di legge Anticorruzione che verrà discusso in questi giorni. La legge verrà approvata subito, ma l'entrata in vigore della riforma della Prescrizione non arriverà prima del gennaio 2020, quando ci sarà anche la riforma del processo penale.Continua a leggere

Prescrizione - Luigi Di Maio : “O si trova l’Accordo con la Lega o salta il contratto di governo” : l’accordo sulla riforma della Prescrizione “si deve trovare, perché il ddl con la Prescrizione va votato in aula alla Camera il prima possibile“. A dirlo in un’intervista al Fatto Quotidiano è il vicepremier Luigi Di Maio, che avverte l’alleato della Lega: “La quadra va trovata, altrimenti salta il contratto di governo“. “La Prescrizione – sottolinea il leader del M5S – è nel contratto e va fatta. ...

Di Maio lancia #bastaImpuniti Si va verso l'Accordo con la Lega : "Il blocco della prescrizione è sacrosanto, è una battaglia di civiltà e sono sicuro che raggiungeremo il miglior accordo per i cittadini italiani". Lo dice nel corso di una diretta Facebook, Luigi di Maio in cui lancia un hashtag #bastaImpuniti Segui su affaritaliani.it

Prescrizione - Bonafede : “Emendamenti della Lega sembrano di Berlusconi”. Di Maio : “Troveremo Accordo senza stralcio” : L’ondata di emendamenti presentati dalla Lega al disegno di legge Anticorruzione? “Devo dire che non ci volevo credere: perché, coprendo le firme dei deputati leghisti, quegli emendamenti sembravano suggeriti da Berlusconi“. Il ministro Alfonso Bonafede replica alla guerra a bassa intensità scatenata dall’alleato di governo sulle riforme della giustizia. Uno scontro che negli ultimi giorni ha contrapposto i ministri del ...