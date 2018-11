Accordi&Disaccordi | ospite il vicepremier Luigi Di Maio in diretta su Nove venerdì 9

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) Ile ministro dello Sviluppo economico e del LavoroDiè l’della prima puntata della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi“, lo spazio di informazione e approfondimento sull’attualità del canaledi Discovery Italia.mbre alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza“, Andrea Scanzi e Luca Sommi si confrontano con il capo politico del Movimento Cinque Stelle che, all’indomani della missione in Cina, affronterà in studio un’intervista a 360 gradi su tutti i temi dell’attualità politica, dal decreto legge sulla legittima difesa appena approvato all’accordo trovato sulla prescrizione, dalla messa in atto del reddito di cittadinanza alla riforma della legge Fornero. “Accordi&Disaccordi” (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su ...