A Torino un premio in memoria del produttore Carlo U Rossi

(Di giovedì 8 novembre 2018) Si terrà il pmo 26 novembre presso la sala concerti del Conservatorio dila prima edizione del, il primo riconoscimento in Italia alla produzione artistica dedicato a uno dei più autorevoli produttori musicali italiani., scomparso nel 2015, con il suo lavoro ha contribuito al successo e alla fama di alcuni dei più grandi protagonisti della scena musicale italiana degli ultimi 30 anni. La serata del 26 novembre si svolgerà tra aneddoti, interventi e performance musicali acustiche di artisti come Africa Unite, Baustelle, Caparezza, Giuliano Palma, Paola Turci, Statuto e Subsonica, con la conduzione di Rocco Papaleo (qui potete trovare i biglietti). Sei invece i premi che verranno assegnati per quattro categorie musicali (pop, rock, elettronica e hip hop), per la migliore produzione emergente e la migliore produzione in assoluto. I vincitori saranno ...