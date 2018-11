A Roma una rassegna su immigrazione | globalizzazione e partecipazione

A Roma una 'parrocchia' affidata a un laico e alla sua famiglia : Domenica 11 novembre il cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis, celebrerà la messa nella chiesa di San Stanislao che rappresenta un caso unico nella diocesi di Roma: la comunità di Cinecittà non è infatti affidata ad un sacerdote ma ad un diacono, Andrea Sartori, che dallo scorso settembre vive nella canonica con la moglie Laura e i quattro figli (tre ragazzi di 20, 19 e 17 anni e una bambina di 10). Collabora ...

CSKA Mosca - buone notizie per Mario Fernandes : nessuna frattura per il terzino dopo il match con la Roma : Uscito per uno scontro con Kolarov nel match con la Roma, il terzino del CSKA Mosca ha riportato una commozione cerebrale ma nessuno frattura Il CSKA Mosca tira un sospiro di sollievo per Mario Fernandes, uscito nel corso del match di Champions League giocato contro la Roma per uno scontro fortuito con Kolarov. Il terzino destro è stato sottoposto ad esami strumentali, che hanno scongiurato la presenza di fratture. Solo una commozione ...

Lavoro : Penny Market ricerca una figura per il negozio di Roma : Penny Market ricerca una figura per il negozio di Roma. E’ presente con 3.200 dipendenti in 18 regioni italiane con 366 punti vendita. Per candidarsi all’offerta di Direttore di negozio bisogna recarsi sul sito ufficiale alla voce ‘lavora con noi’ cliccare su ‘Posizioni Aperte’ poi ‘Punti vendita’ e ricercare la posizione in oggetto. E’ possibile ovviamente candidarsi anche a tutte le altre ...

Juventus - è una sconfitta ‘pericolosa’ : lo United ‘frantuma’ tutte le certezze di Allegri! La Roma vince con il carattere e Di Francesco risponde alle critiche : Si è conclusa un’altra giornata incredibile valida per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Roma e Juventus, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese clamorose. Partiamo dalla Roma. E’ una vittoria di carattere quella della squadra di Di Francesco che ha risposto con una prova incoraggiante alle critiche ingiuste durante la settimana dopo il pareggio contro la Fiorentina, non ...

CSKA Mosca-Roma 1-2 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Pellegrini regala una vittoria di lusso : CLICCA QUI PER LA CRONACA DI CSKA Mosca-Roma 1-2 Highlights CSKA Mosca-Roma 1-2: GOL MANOLAS , 0-1, : Manolas's goal pic.twitter.com/7YSCvOcymQ - World Football , @K000RA2018, November 7, 2018 GOL ...

Roma a una passo dagli ottavi : La Roma vince a Mosca 2-1 contro il Cska e ipoteca la qualificazione agli ottavi di Champions. Nella gara valida per la quarta giornata del girone G, giallorossi avanti dopo 4 minuti con Manolas, ...

Cska-Roma 0-0 La Diretta C'è Kluivert - Pastore in tribuna : Situazione ancora aperta nel Gruppo G, dove CSKA Mosca e Roma si affrontano nel tardo pomeriggio di oggi in una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini; vincendo, i russi, al...

Cska-Roma - dalle 18.55 La Diretta C'è Kluivert - Pastore in tribuna : Situazione ancora aperta nel Gruppo G, dove CSKA Mosca e Roma si affrontano nel tardo pomeriggio di oggi in una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini; vincendo, i russi, al ...

Il treno 'contRomano' e il pendolare arrabbiato : una cassetta degli attrezzi per scrivere di treni : ... in un incontro che si propone come una "cassetta degli attrezzi" per i giornalisti che si occupano di trasporti, di cronaca, ma anche di economia. Il panel nella sala F di Camera di Commercio, ...

Serie C Capotondi : «Sogno una Lega Pro Romantica e pragmatica» : ... 59 squadre, 3 gironi, migliaia di professionisti, 8 milioni di tifosi da nord a sud, con tutte le diversità culturali che compongono il nostro Paese e lo rendono il più bello del mondo. Ho ...

Juventus e Roma - può essere una serata magica : l’Italia sogna un clamoroso ‘poker’ - la Champions League in versione ‘Made in Italy’ : Si avvicina un’altra giornata pazzesca valida per la Champions League, una serata di forti emozioni e che può regalare grosse soddisfazioni per due squadre italiane: la Juventus e la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri può staccare il pass per gli ottavi già oggi, due risultati su tre per i bianconeri per il passaggio del turno, la vittoria per assicurarsi il primo posto. La Juventus ha tutte le caratteristiche per ripetersi ...

Roma - bengalese si masturba sull'autobus davanti ad una 16enne : Un bengalese è salito sull'autobus della linea 913 dell'Atac e ha iniziato a masturbarsi davanti ad una ragazza di 16 anni nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30L'autobus viaggiava in direzione di via Delle Medaglie d'Oro fa sapere Roma Today, il bengalese di 33 anni è salito ad una delle fermate della linea 913 e dopo aver adocchiato la ragazza si è avvicinato. Ha iniziato a toccarsi, successivamente si è sceso i pantaloni e si è masturbato ...

"Prophetic Economy" - incontro a Roma per una nuova economia per il bene comune : 'Essi - ha detto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, parlando dei vincitori - praticano una realtà di economia diversa da quella diffusa, vedono più lungo dell'economia imperante, non sono ...

Roma - Dzeko in conferenza : “Più concentrati in Europa - Schick sfortunato” : Edin Dzeko è stato selezionato per parlare nella conferenza stampa di presentazione della partita di Champions contro il CSKA Mosca. Il bosniaco è intervenuto sulla differenza qualitativa delle prestazioni tra Campionato ed Europa: “In Champions abbiamo fatto molto bene, anche quest’anno ad eccezione di Madrid. Forse perché in Champions ci sono poche partite e bisogna dare tutto. Anche in serie A dovremmo fare lo stesso ma ...