A pochi giorni dall' X018 spuntano le versioni Xbox One di Age of Empires | Definitive

Laura Barriales già in forma a pochi giorni dal parto : La sua piccola è nata da pochi giorni, ma Laura Barriales è già tornata in forma. L’attrice spagnola lo scorso 30 ottobre ha dato alla luce Melania, la sua primogenita nata dall’amore per Fabio Cattaneo. Dopo le nozze con l’imprenditore e commerciante di vino, celebrate lo scorso anno lontano dai riflettori e con una cerimonia super segreta, Laura Barriales è finalmente diventata mamma. La 36enne ha partorito in Svizzera, nella ...

pochi giorni al ritorno del grande wrestling a Bologna : Le Superstar della WWE sono pronte a tornare in Italia con uno show unico, che mixa sport e intrattenimento e combina l'azione di un match sul ring con spettacolo allo stato puro. La prima tappa del tour italiano sarà il 9 novembre all'Unipolarena di Casalecchio di Reno , Bologna, . ...

Teresa - sposa in ospedale pochi giorni prima di morire a 56 anni : lascia il marito e tre figli : Teresa Loiodice, 56 anni, è morta ieri a causa di una grave malattia: due settimane fa, quando ha capito che non sarebbe guarita, ha sposato Angelo Marzioni, agente della polizia locale di Osimo, in provincia di Ancona.Continua a leggere

Hailee Steinfeld : pochi giorni prima degli MTV EMA pubblica il nuovo singolo “Back to Life” : Ascoltalo qui! The post Hailee Steinfeld: pochi giorni prima degli MTV EMA pubblica il nuovo singolo “Back to Life” appeared first on News Mtv Italia.

Il maltempo e i danni secolari in pochi giorni : il Nord è in ginocchio : Il maltempo che imperversa ormai da giorni ha invaso l’intera penisola. Da Nord a Sud si registrano disastri naturali, morti e inadeguatezza delle città di fronte a piogge non gestibili. Forse però si parla meno delle zone del Nord così colpite come i territori alpini schiacciati da vento e pioggia e già lasciati troppo spesso in balia di loro stessi, fatta eccezione per alcune zone a statuto autonomo. Fa più notizia parlare delle grandi ...

Meningite - secondo caso a Treviso in pochi giorni : grave una 40enne : secondo caso di Meningite da pneumococco in pochi giorni all'ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Dopo il decesso di Paolo Duo, quarantaseienne residente a Candelù di Maserada, sabato scorso è stata ricoverata una donna di quaranta anni. A quanto si apprende, le condizioni della paziente sarebbero abbastanza gravi.Continua a leggere

Tragedia aerea Indonesia - Sonny Colbrelli ricorda Andrea Manfredi : “mi aveva telefonato pochi giorni fa…” : Il velocista bresciano aveva conosciuto Manfredi durante il periodo alla Bardiani, mantenendo con lui un ottimo rapporto La Tragedia aerea consumatasi in Indonesia ha colpito anche il mondo del ciclismo italiano, vista la scomparsa di Andrea Manfredi. L’ex corridore professionista ha vestito in passato la maglia della Bardiani, stringendo un ottimo rapporto di amicizia con Sonny Colbrelli, suo compagno di team fino al ritiro avvenuto ...

Minnesota : salva la vita al marito colpito da infarto e partorisce pochi giorni dopo : A St. Paul, cittadina del Minnesota, Stati Uniti, Ashley Goette, una giovane donna di 28 anni alla 39esima settimana di gravidanza, è stata svegliata nel cuore della notte dal marito Andrew: l'uomo non riusciva a respirare e la donna all'inizio pensava che stesse russando, ma appena si è resa conto che la situazione era grave non ha perso tempo e ha subito chiamato il 911. Gia' al telefono la situazione è apparsa chiara al personale sanitario, ...

William Pezzullo : "Io sfregiato di serie b perché aggredito da una donna : per lei pochi giorni di carcere e subito ai domiciliari" : Quando fu sfigurato da un secchio d'acido il 19 settembre del 2012 a Travagliato (Brescia) William Pezzullo aveva 26 anni. Ora, 6 anni dopo, racconta a Libero la sua condizione da: "sfregiato di serie b perché vittima di una donna". Stava tornando a casa dal bar che aveva aperto da poco. All'improvviso due persone col volto coperto gli hanno gettato addosso un secchio pieno d'acido. "Non ho capito subito - spiega - poi mi sono reso conto. ...

Minnesota : salva la vita al marito colpito da infarto e partorisce pochi giorni dopo : A St. Paul, cittadina del Minnesota, Stati Uniti, Ashley Goette, una giovane donna di 28 anni alla 39esima settimana di gravidanza, è stata svegliata nel cuore della notte dal marito Andrew: l'uomo non riusciva a respirare e la donna all'inizio pensava che stesse russando, ma appena si è resa conto che la situazione era grave non ha perso tempo e ha subito chiamato il 911. Già al telefono la situazione è apparsa chiara al personale sanitario, ...

"Tra pochi giorni mi dimetto". L'annuncio di Martina : "Si completa oggi il mandato che ho ricevuto all'Assemblea nazionale di luglio. Nei prossimi giorni com'è giusto che sia, con la segreteria nazionale, noi concluderemo questa fase, perché questo era il mandato". Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina nel discorso di chiusura del Forum tematico Dem. Martina ha indicato nel 11 novembre la data "buona" per svolgere l'Assemblea nazionale che dovrà portare al ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario urgente per una bimba di pochi giorni : Una neonata di neanche due settimane, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nel tardo pomeriggio da Trieste a Genova, a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola, protetta in una culla termica, è stata poi trasferita in ambulanza per essere ricoverata all’ospedale “Gaslini”. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Trieste alla Sala ...

Marcianise : rogo in in azienda di rifiuti sequestrata pochi giorni fa : Una colonna di fumo è visibile da lontano ed emana un odore acre in tutta la zona del casertano. Il sindaco: 'disastro ambientale annunciato' -

OnePlus 6T : svelata tutta la scheda tecnica a pochi giorni dal lancio : Probabilmente OnePlus 6T non avrebbe neanche più bisogno della presentazione ufficiale del 29 ottobre, poiché ormai tutte le caratteristiche principali dello smartphone, e anche il design, sono state tutte svelate dai vari leak usciti in leggi di più...